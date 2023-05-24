Головотяпство та саботаж. Чому протистояння у Бєлгороді виявилося таким тривалим

Успіх диверсійної операції в Бєлгородській області може мати кілька пояснень, зокрема, мовчазна чи діяльна допомога з боку російських силовиків, вважає блогер Олександр Мусієнко .

Що ж буде далі і як така тривала боротьба в Бєлгородській області стала можливою?

Російська озброєна опозиція продемонструвала, окрім всього, ще й наскільки слабко російські силовики здатні реагувати на загрози і виклики, усю їх малоспроможність саме на території Росії. Звичайно, це ж не беззбройних мітингувальників кийками розганяти.

Але, окрім російського вже відомого "головотяпства", помітна ще одна тенденція – саботаж. В одному зі своїх попередніх блогів я вже вказував на той факт, що в Росії може діяти фронда, до якої входять силовики і військові і які активно саботують рішення російського політичного керівництва. Вони могли бути причетними до знищення російських військових гелікоптерів та літаків над Брянською областю Росії нещодавно.

РДК – група, бійці якої брали участь в акції під Бєлгородом

Саме ця фронда зараз може не заважати російській озброєній опозиції, ба більше, навіть долучатись до лав "РДК" та "Свободы России". Принаймні інформація про збори силовиків ФСБ в одній з адміністративних будівель в Бєлгороді була передана тими, хто знав про такі збори, з російського боку. Після того, з’явилась інформація про вибух і пожежу в тому ж приміщенні у розпал наради.

Допускаю, що після таких акцій російської озброєної опозиції, їх кількість прихильників зростатиме. Не залишаться в стороні інші російські рухи.

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