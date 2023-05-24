Одеса та Львів йдуть до Європи. Як невдачі Росії можуть стати економічним проривом України
"Географічне прокляття" України, розташованої на розломі цивілізацій, може у результаті війни стати її географічним бонусом. Про майбутні транзитні шляхи без участі Росії розмірковує економіст Олексій Кущ.
Нова глобальна транспортна стратегія для України — або не все втрачено щодо логістичного потенціалу.
Як "географічне прокляття" трансформувати назад у географічний потенціал?
Як знову стати країною-хабом, країною-мостом?
Як формувати 15–20% ВВП за рахунок логістичного транзитного потенціалу?
Здавалося, Росія на сході обнулила нашу геополітичну транзитивність.
Але не все так однозначно погано.
Війна — не лише криза, а й нові можливості.
Зав'язнувши у війні проти українців, РФ суттєво підірвала свої позиції у Центральній Азії та Закавказзі.
На піку своєї геополітичної могутності Росія перебувала у січні 2022 року, коли ввела свої війська до Казахстану, як колись СРСР до Афганістану — "на прохання керівництва братської республіки".
Далі тільки з гірки.
Китай фактично "хакнув" Центральну Азію із системи регіонального впливу РФ.
Тепер черга дійшла і до Закавказзя: Вірменія заявляє про мирну угоду з Азербайджаном та про можливий вихід із ОДКБ.
Китай запускає альтернативний маршрут Нового шовкового шляху в обхід Росії через Пакистан, Іран та Туреччину.
Країни Центральної Азії та Іран формують свій проект – транспортне залізничне кільце навколо Каспійського моря.
США спільно з Британією планують індійську альтернативу китайського шовкового шляху: з Мумбая до Бендер-Аббаса в Перській затоці і далі до Туреччини.
Туреччина стає вузловим хабом усіх трьох проектів: Китайського Нового Шовкового Шляху, Індійського товарного маршруту до ЄС та кільця навколо Каспію.
Цілком можливо, що частина потоків через Болгарію та Румунію піде і в Україну.
Україні потрібно створити два хаби — на Одещині — прийом вантажів з Азії та направлення їх до ЄС, а також назад із нашої країни до Азії.
І у Львівській області — перехід на європейський стандарт залізничної колії та логістична "роздатка" до ЄС вантажів з одеського хаба.
Крім того, такі хаби у перспективі стають промисловими полігонами, збираючи з імпортних деталей для комплектування готову продукцію.
Наша конкурентна перевага – після доставки товарів з Азії до ЄС маршрут працює на доставку наших товарів та аграрної продукції до Азії.