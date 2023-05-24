Одеса та Львів йдуть до Європи. Як невдачі Росії можуть стати економічним проривом України

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Нова глобальна транспортна стратегія для України — або не все втрачено щодо логістичного потенціалу.

Як "географічне прокляття" трансформувати назад у географічний потенціал?

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Як формувати 15–20% ВВП за рахунок логістичного транзитного потенціалу?

Здавалося, Росія на сході обнулила нашу геополітичну транзитивність.

Але не все так однозначно погано.

Війна — не лише криза, а й нові можливості.

Зав'язнувши у війні проти українців, РФ суттєво підірвала свої позиції у Центральній Азії та Закавказзі.

На піку своєї геополітичної могутності Росія перебувала у січні 2022 року, коли ввела свої війська до Казахстану, як колись СРСР до Афганістану — "на прохання керівництва братської республіки".

Євразійська логістика станом на сьогодні

Далі тільки з гірки.

Китай фактично "хакнув" Центральну Азію із системи регіонального впливу РФ.

Тепер черга дійшла і до Закавказзя: Вірменія заявляє про мирну угоду з Азербайджаном та про можливий вихід із ОДКБ.

Китай запускає альтернативний маршрут Нового шовкового шляху в обхід Росії через Пакистан, Іран та Туреччину.

Країни Центральної Азії та Іран формують свій проект – транспортне залізничне кільце навколо Каспійського моря.

США спільно з Британією планують індійську альтернативу китайського шовкового шляху: з Мумбая до Бендер-Аббаса в Перській затоці і далі до Туреччини.

Туреччина стає вузловим хабом усіх трьох проектів: Китайського Нового Шовкового Шляху, Індійського товарного маршруту до ЄС та кільця навколо Каспію.

Цілком можливо, що частина потоків через Болгарію та Румунію піде і в Україну.

Україні потрібно створити два хаби — на Одещині — прийом вантажів з Азії та направлення їх до ЄС, а також назад із нашої країни до Азії.

І у Львівській області — перехід на європейський стандарт залізничної колії та логістична "роздатка" до ЄС вантажів з одеського хаба.

Крім того, такі хаби у перспективі стають промисловими полігонами, збираючи з імпортних деталей для комплектування готову продукцію.

Наша конкурентна перевага – після доставки товарів з Азії до ЄС маршрут працює на доставку наших товарів та аграрної продукції до Азії.

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