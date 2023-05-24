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Одеса та Львів йдуть до Європи. Як невдачі Росії можуть стати економічним проривом України

"Географічне прокляття" України, розташованої на розломі цивілізацій, може у результаті війни стати її географічним бонусом. Про майбутні транзитні шляхи без участі Росії розмірковує економіст Олексій Кущ.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
eye 130
одеса, порт, хаб, транзит
Фото: Марiя Бабенко | Одеський порт може стати найважливішим міжнародним хабом
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Здавалося, Росія на сході обнулила нашу геополітичну транзитивність.

Але не все так однозначно погано.

Війна — не лише криза, а й нові можливості.

Зав'язнувши у війні проти українців, РФ суттєво підірвала свої позиції у Центральній Азії та Закавказзі.

На піку своєї геополітичної могутності Росія перебувала у січні 2022 року, коли ввела свої війська до Казахстану, як колись СРСР до Афганістану — "на прохання керівництва братської республіки".

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Євразійська логістика станом на сьогодні

Далі тільки з гірки.

Китай фактично "хакнув" Центральну Азію із системи регіонального впливу РФ.

Тепер черга дійшла і до Закавказзя: Вірменія заявляє про мирну угоду з Азербайджаном та про можливий вихід із ОДКБ.

Китай запускає альтернативний маршрут Нового шовкового шляху в обхід Росії через Пакистан, Іран та Туреччину.

Країни Центральної Азії та Іран формують свій проект – транспортне залізничне кільце навколо Каспійського моря.

США спільно з Британією планують індійську альтернативу китайського шовкового шляху: з Мумбая до Бендер-Аббаса в Перській затоці і далі до Туреччини.

Туреччина стає вузловим хабом усіх трьох проектів: Китайського Нового Шовкового Шляху, Індійського товарного маршруту до ЄС та кільця навколо Каспію.

Цілком можливо, що частина потоків через Болгарію та Румунію піде і в Україну.

Україні потрібно створити два хаби — на Одещині — прийом вантажів з Азії та направлення їх до ЄС, а також назад із нашої країни до Азії.

І у Львівській області — перехід на європейський стандарт залізничної колії та логістична "роздатка" до ЄС вантажів з одеського хаба.

Крім того, такі хаби у перспективі стають промисловими полігонами, збираючи з імпортних деталей для комплектування готову продукцію.

Наша конкурентна перевага – після доставки товарів з Азії до ЄС маршрут працює на доставку наших товарів та аграрної продукції до Азії.

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