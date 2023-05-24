Одесса и Львов уходят в Европу. Как неудачи России могут стать экономическим прорывом Украины

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Новая глобальная транспортная стратегия для Украины — или не все потеряно в части логистического потенциала.

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Как формировать 15-20% ВВП за счет логистического транзитного потенциала?

Казалось, Россия на востоке обнулила нашу геополитическую транзитивность.

Но не все так однозначно плохо.

Война — не только кризис, но и новые возможности.

Завязнув в войне против украинцев, РФ существенно подорвала свои позиции в Центральной Азии и Закавказье.

На пике своего геополитического могущества Россия находилась в январе 2022 года, когда ввела свои войска в Казахстан, как когда-то СССР в Афганистан — "по просьбе руководства братской республики".

Евразийская логистика по состоянию на сегодня

Дальше — только с горки.

Китай фактически "хакнул" Центральную Азию из системы регионального влияния РФ.

Теперь очередь дошла и до Закавказья: Армения заявляет о мирном соглашении с Азербайджаном и о возможном выходе из ОДКБ.

Китай запускает альтернативный маршрут Нового шелкового пути в обход России через Пакистан, Иран и Турцию.

Страны Центральной Азии и Иран формируют свой проект — транспортное железнодорожное кольцо вокруг Каспийского моря.

США совместно с Британией планируют индийскую альтернативу китайского шелкового пути: из Мумбая в Бендер-Аббас в Персидском заливе и далее в Турцию.

Турция становится узловым хабом всех трех проектов: Китайского Нового шелкового пути, Индийского товарного маршрута в ЕС и кольца вокруг Каспия.

Вполне возможно, что часть потоков через Болгарию и Румынию пойдет и в Украину.

Украине нужно создать два хаба — в Одесской области — прием грузов из Азии и направление их в ЕС, а также обратно из нашей страны в Азию.

И во Львовской области — переход на европейский стандарт ж/д пути и логистическая "раздатка" в ЕС грузов из одесского хаба.

Кроме того, такие хабы в перспективе становятся промышленными полигонами, собирая из импортных комплектующих готовую продукцию.

Наше конкурентное преимущество — после доставки товаров из Азии в ЕС маршрут работает на доставку наших товаров и аграрной продукции в Азию.

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