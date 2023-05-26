Шахеди скоро закінчаться. Як США та Ізраїль будуть обеззброювати Іран

Незважаючи на всі спроби Росії та Ірану налагодити військову співпрацю, історія дронів "Шахед" в українському небі добігає кінця. Дипломат Олег Вишняков пояснює чому це так і що буде далі.

Специфічний звук іранських дронів "шахедів" став досить впізнаваним на теренах України. Ракетні атаки на країну не обходяться без запуску цих крилатих моторолерів.

Вперше про ці безпілотники заговорили 13 вересня, коли в інтернеті з'явилися повідомлення про те, що під Куп'янськом ЗСУ збили незвичайний БПЛА з написом "Герань-2". За уламками в ньому знайшли схожість з іранським дроном-камікадзе "Шахед-136".

Відтоді українські оборонці навчилися збивати ворожі безпілотники, незважаючи на це досі їхні уламки продовжують завдавати шкоди мирному населенню.

І це не заважає Ірану продовжувати поставляти ці дрони РФ. Бізнес на крові — є бізнес. Зокрема, з серпня 2022 року Іран поставив країні-агресору Росії понад 400 дронів-камікадзе. До того ж США вбачають дедалі більше ознак того, що Росія та Іран розширюють військову співпрацю у цьому напрямку.

Водночас офіційно Іран спростовує поставку в Росію дронів власного виробництва.

Планування США та Ізраїлю проти Ірану

Іран на боці Росії й підтримує терористичні акти проти українців, постачаючи крилату зброю, отже, автоматично увійшов до неформального списку ворогів України, очолюваний РФ та Білоруссю.

Крім того, Іран погрожує всьому регіону та "грається м'язами" перед світом, готуючи свою ядерну програму. Тож не дивно, що "серйозних" ворогів у країни вдосталь.

Відтак, адміністрація Байдена запропонувала Ізраїлю кілька тижнів тому ідею спільного військового планування щодо Ірану. Ізраїль не відкинув цю ідею, але попросив роз’яснень щодо того, що насправді означає "спільне військове планування" на практиці, зокрема, чи залишається цей процес у сфері розвідки та сценаріїв, чи поширюється на сферу спільних операцій.

Ця новина облетіла світ, та мало хто говорить про те, чому це важливо для України та для найближчих союзників.

Чому це важливо: офіційні особи США кажуть, що ця пропозиція є безпрецедентною і може значно покращити військову співпрацю США та Ізраїлю. Чому це важливо для України: Росія може втратити єдиного постачальника зброї, якщо "спільним плануванням" США та Ізраїль попередять подальше виробництво дронів "шахедів", як це було 21 жовтня, коли армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по заводу з виробництва іранських безпілотників, розташованому на території Сирії.

Позиція Ізраїлю грає на руку Україні

Ірану буде все складніше передавати безпілотники Росії

Чому? Тегерану вирішили наочно показати, на що здатна спільна військова міць Ізраїлю та США.

Білий дім нещодавно оголосив, що американські військові зміцнять свою оборонну позицію в Перській затоці через те, що вони назвали посиленням переслідувань комерційних суден з боку кораблів ВМС Ірану.

П'ятий флот ВМС США також оголосив, що працює над збільшенням ротації кораблів і літаків, які патрулюють Ормузьку протоку, ключовий судноплавний шлях у регіоні.

Цьому також передували спільні військові навчання США та Ізраїлю. У навчаннях з бойовими стрільбами взяли участь 100 американських літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники. З боку Ізраїлю були задіяні 42 літаки. До навчань також підключено авіаносну групу з авіаносцем George Bush й задіяні близько 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 ізраїльських.

До того ж розвідка США та Ізраїлю вже має дані щодо розміщення виробництва та канали передачі цих дронів Росії.

Така концентрація воєнної сили навколо Ірану, найімовірніше, підштовхне Іран або зупинити виробництво та передачу дронів, або перевезти виробництво.

Виробництво дронів в Росії

Як повідомляв WSJ, Москва й Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.

За їхніми даними, наприкінці січня іранська делегація високого рівня побувала в Росії, де відвідала майданчик для будівництва заводу в місті Єлабуга та обговорила деталі запуску проєкту. Завод з виробництва БПЛА мав стати частиною угоди між державами вартістю 1 млрд доларів.

Зрозуміло, що, з огляду на останні події, перевезення виробництва в Росію не убезпечить роботу "вбивчого конвеєра". Руки спецслужб можуть дістатися будь-куди.

Тож на питання "коли закінчиться епоха шахедів" можна сміло відповісти — "скоро…".