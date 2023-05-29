Платитимемо більше. Як виростуть тарифи за електроенергію для українців із червня

Те, про що говорили останнім часом, здається, таки станеться — для українців підвищать тарифи на електроенергію. Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко розповідає деталi…

Вже майже офіційно все вирішено. Тариф на електроенергію 2,88 за кВт*год з 1 червня.

"НКРЕКП надає пропозиції щодо внесення змін до положення про покладення спецобов'язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціини без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 з ПДВ", – йдеться у листі в Міненерго за підписом тво голови регулятора Руслана Кайдаша.

Електроенергія йде різко вгору... Фото: finance.kz

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін буде розглядати цю пропозицію, і найімовірніше, підтримає її, на своєму засіданні найближчим часом.

Тобто щоб ви зрозуміли, ніякої градації від споживання, роботи зі споживачем, а просто на 100% до 2,88 за кВт*год, що в середньому збільшить платіжку на 200-250 грн на місяць.

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