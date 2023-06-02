Де рятуватися від російських ракет? Чому постійно доступні укриття через рік війни все ще проблема
Проблема комфортних укриттів, приємних для перебування людей, далеко не така однозначна, як може здатися. Про її сторону, що мало обговорюється, говорить журналіст Вахтанг Кіпіані.
Бачу зранку десятки гнівних (істеричних, насправді) дописів про закриті чи відсутні укриття і про те, що вони завжди мають бути відкриті і там має бути все для комфортного перебування людей. Мій досвід використання подібних місць дорівнює нулю, але на самому початку великої війни у лютому-березні минулого року пару разів відносив у сховища разом з побратимом зайві продукти, якими тоді щедро ділилися київські бізнеси і громадяни.
Одного разу ми занесли пару коробок цукерок, печиво, апельсини, соки з розрахунку на кільканадцять дітей. За пів години ми принесли наступну партію і… не побачили жодної людини і жодного сліду від щойно принесеного. Хтось сильно зголоднілий встиг все забрати. Тоді вирішили більше не лишати без контролю продукти, а давати в руки.
Одного разу люди сказали, що бояться там перебувати, бо там "дивні люди". Пішли й перевірили. То були безхатьки, для яких той простір став ідеальним місцем тимчасового перебування. Мови, щоб лишати за відсутності контролю воду, каремати, зарядки і так далі, нема.
На фото — кількість укриттів у Києві, які мають бути завжди відкриті і там завжди має бути порядок. Якщо це школа — розумію, хто відповідає (хоча найближчі до мого дому неввічливо повідомляють, що вони не для всіх, а лише для "здобувачів освіти і педагогів"), а якщо це паркінг приватного будинку, то мешканці мають тут право голосу, бо їм зрештою за це платити.
А ще місто має мати напоготові сотню спринтерів, які будуть бігом відкривати підвали, випереджаючи швидкість "Кинджалів", а це плюс мінус п'ять хвилин. Можу помилитися, але здається, кількість киян, які користуються укриттями, падає. І не тому, що там погано, а тому, що походи щоночі туди з літніми, дітьми, собаками-котами — це не менше випробування, ніж чекати на уламки російських ракет.