Хто має сісти за смерть людей у ​​Києві. Чому в столиці не працюють укриття і хто відповідальний

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У смерті людей винна Росія.

Але місто за півтора року війни не зробило ніхєра, щоб укриття працювали.

Фіндеп не хоче виділяти гроші, бо це ж нежитловий фонд і порушення бюджетного кодексу.

Деякі ОСББ і приватні власники вирішили, що війни нема, і людей можна не пускати. Гузара 26, привіт вам. Дякуйте долі, що це сталося не у вас, бо могло. Завтра люди виб‘ють вам двері, а я все робитиму, щоб їх не притягли за це до відповідальності.

Департамент освіти вважає, що вночі в школі теж іде освітній процес, тому пускати в укриття у школи не можна.

Ключі від укриттів у якогось Васі, який за нормативом має 15 хвилин, а по понятіям — годинку, щоб відчинити, а там уже й відбій. Бо мешканцям ключ не можна дати, вони ж не посадові особи.

Райони, маючи затверджений у грудні бюджет, ремонти запускають ближче до осені. І мають на це мільярд цілком об‘єктивних причин.

Мер в укриттях буває, але знає про них не всю правду Фото: Віталий Кличко / Фейсбук

Мер і його команда вважають, що укриття — це не проєкти майбутнього. Всі проблеми вирішить паркінг, який будуватимуть кілька років. Дуже стратегічно. Ризики допустимі, жертви прийнятні. І парк же ж, парк. А укриття — то таке, люди в них не ходять. Загралися в політтехнології та піар. Забули, що війна, і виборів не буде.

Депутати підіймають питання укриттів на кожному засіданні. Результат цього близький до нуля.

Мені дуже шкода, дуже. Співчуття рідним. Вибачте, місто не впоралося.

Це до дупи дверці, бо мер проблеми не бачить у принципі, але ініціює створення контрольної комісії в Київраді з укриттів. Проситиму юридичної допомоги. Бо хоч хтось має за це сісти, інакше не доходить.

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