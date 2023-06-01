Знайти крайнього. Як влада в Києві намагається "призначити" винуватця за зачинене укриття

Два тижні тому КМВА і представники КМДА провели показову перевірку укриттів на лівому березі столиці. Обіцяли остаточно закрити питання з закритими сховищами в Києві. Сьогоднішня трагедія показала, що далі гучних заяв справа не пішла.

Related video

У ніч з 31 травня на 1 червня Росія в черговий раз атакувала ракетами "Іскандер" українську столицю. Пресцентр Повітряних сил ЗСУ повідомив, що 10 з 10 з них збили сили ППО, але уламки боєприпасів упали в Дніпровському і Деснянському районах Києва. Через це в зоні ураження опинились мешканці міста, які не змогли потрапити в зачинене укриття дитячої поліклініки у Деснянському районі. Троє людей — 33-річна жінка, а також 34-річна мати з 9-річною донькою — загинули, ще 16 людей постраждали.

За словами чоловіка жінки, що загинула, під час повітряної тривоги люди прийшли до сховища в медзакладі, але двері були зачинені. В той час, коли чоловік побіг шукати охоронця, якраз впали уламки ракети, що й спричинило трагедію.

На місце події виїхав мер міста Віталій Кличко, але на себе відповідальності він брати не став. За його словами, забезпечити роботу укриття мав голова медустанови. При цьому контролювати питання зі сховищами в столиці, за його словами, повинні голови районних державних адміністрацій. Яка зона відповідальності безпосередньо у КМДА та чому мерія за півтора року війни так і не змогла налагодити роботу укриттів в столиці, Кличко чомусь не згадував.

Сергій Попко, голова Київської міської військової адміністрації, теж не бачить відповідальності свого відомства в тому, що сталося.

"На момент падіння уламків, по доповідях представників ДСНС, частина людей була в укритті. Укриття [в поліклініці], яким всі користувалися, воно розташоване, якщо заходити через центральний вхід, метрів за десять, воно було відкрите. Чи був відкритий центральний вхід — поліція це розслідує. Коли це буде відомо, тоді будуть висновки. Когось звинувачувати чи виправдовувати зараз немає сенсу", – сказав він журналістам.

Проте пізніше Кличко все ж таки знайшов винуватця. У своєму Telegram-каналі він написав, що звернувся до Офісу Президента та уряду про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство.

Дочекатися трагедії

Після нічного обстрілу 16 травня київська влада отримала 22 скарги від мешканців на зачинені укриття в українській столиці. У відповідь на це Сергій Попко, а також директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук приїхали на демонстративну перевірку укриттів на лівому березі столиці. В супроводі телекамер і журналістів Попко показово пройшов до паркінгу в Дарницькому районі, яке використовується як сховище. Влада пообіцяла розібратися з проблемою зачинених укриттів в столиці, але, як показало життя, далі гучних заяв діло не пішло.

Костянтин Гринчук, полковник у відставці та ексрадник міністра з надзвичайних ситуацій України, у розмові з Фокусом зауважує, що проблема в тому, що сьогодні на державному рівні не існує жодної структури, яка б опікувалася питаннями цивільної безпеки громадян.

"Нам потрібна незалежна структура, яка на державному рівні організувала б системну роботу органів влади, відомств — поставила конкретну задачу зі створення й обладнання укриттів, та контролювала б її виконання", — коментує він.

ДСНС наразі лише ліквідує наслідки надзвичайних ситуацій, але не займається створенням укриттів чи контролем їх роботи.

"Останнім часом ми постійно чули заяви про бомбосховища, що всі треба відкрити. Але "все відкрити" — це підходить тільки для гучних лозунгів. Бо на ділі для цього треба, щоб були створені певні умови. Після цього мають бути перевірки, контроль — і не як лозунги, а в рамках повноцінної роботи, щоб вносились корективи та ліквідувались недоліки. Тільки після цього можна буде говорити, що ми щось організували", — наголошує експерт.

Гринчук впевнений, що історія з арештом охоронця поліклініки, який не відкрив укриття, виглядає дивно. Він зауважує, що гарний адвокат відразу спитає — а чи є такий пункт в посадовій інструкції охоронця?

"А зараз виникла така ситуація, що ДСНС думає, як себе "відбілити", Кличко думає, як себе "відбілити", а реально сказати, хто ж відповідальний, — а немає відповідального!" — говорить Гринчук.

В ідеалі двері в укриттях мають бути автоматичними, щоб уникнути людського фактора, додає він. Але в умовах, коли в місті взагалі критично не вистачає укриттів, або вони не працюють для населення — як це сьогодні відбувається в школах, ця ідея виглядає утопічною.