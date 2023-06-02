Протикорабельними ракетами – по Києву. Росіяни дійшли в обстрілах до повного абсурду

"Можна говорити про те, що росіяни у своїх безуспішних обстрілах Києва доведені до відчаю і готові навіть перекидати до кордонів протикорабельні комплекси, намагаючись в ефемерній рефлексії досягти хоч якогось результату". Думка

Російські пропагандисти вже другу добу смакують відео падіння поруч із будівлею ГУР МО України ракети, з подальшою детонацією.

Цікаво те, що окупаційні ресурси, навіть не приховуючи, дійшли висновку про те, що контури ракети аж надто нагадують П-800 "Онікс".

Якщо чесно, не можу з ними не погодитись. Ще вчора, проаналізувавши відео, я зробив висновок, що контури цієї ракети не належать ні до 9М723/728 ОТРК "Іскандер-М", ні до його аеробалістичної варіації "К", ні до Х-101/55 або КРМБ "Калібр" та тим паче це не PAC-3 ЗРК "Patriot", а ось, що до П-800… Але все ж таки були сумніви.

Сумніви обумовлювалися тим, що П-800 "Онікс" застосовуються береговими протикорабельними комплексами "Бастіон". Тобто, це насамперед протикорабельна ракета, хоча і має можливість завдавати ударів по поверхні. І все ж, фактор ПКР мене бентежив. Однак…

Проте, схоже, росіяни справді вирішили застосувати П-800 для удару по Києву, з урахуванням того, що Х-47М2 "Кинджал" зазнав фіаско, "Іскандер-М/К" аналогічно. Чи можливо П-800 вдасться прорвати ППО Києва? Спробували… Результат, як кажуть, очевидний. Точніше – на відео.

Києвом стріляють усім, чим тільки можуть Фото: ДСНС

Якщо уважно розглянути опубліковане відео, то видно, що у ракети пошкоджена задня частина, тобто, її силова установка отримала пошкодження і П-800 впала в Дніпро, не долетівши до будівлі. Це лише підтверджує той факт, що і "Онікс" не вдалося прорвати нашу ППО. Але все ж…

Але все ж таки виникає питання, а навіщо треба було морочитися і тягти БРК "Бастіон" до кордону з Україною? Чому б не використати для спроби прориву ППО 20 "Іскандерів", 30 "Кинджалів", ну чи 50 "Калібрів"? А, схоже, тому, що їх просто у наявності в таких кількостях немає.

Окупанти спробували поекспериментувати із заміщенням дефіцитної ракетної компоненти тими засобами, які останнім часом не особливо застосовуються через низьку потребу. Тобто Київ тепер обстрілюватимуть протикорабельними ракетами? Ймовірно.

Повторюся, ці висновки робляться у вигляді емпіричного методу, що вимагає підтвердження офіційних осіб. Я не виключаю, що в процесі регулярних атак по Києву могла бути допущена помилка із встановленням номенклатури ракети, П-800 або Р-500, надто схожі і проблематична ідентифікація.

Але, якщо це справді так, то можна говорити про те, що росіяни у своїх безуспішних обстрілах Києва доведені до відчаю і готові навіть перекидати до кордонів протикорабельні комплекси, намагаючись в ефемерній рефлексії досягти хоч якогось результату.

Гайда ж!

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