Треш і психоз у Шебекіно. Що насправді відбувається біля українського кордону

Із Шебекіно весело. Українці завзято жартують про самообстріли, попадання зенітних ракет у житлові будинки, про майбутній референдум за відділення у Бєлгородську Народну Республіку та пропонують росіянам вимагати у НАТО дозволити використовувати західну зброю по території Росії, бо вона набагато точніша, а градами та гарматами можна випадково що попало. Захід буквально ігнорує Шебекіно. Проблеми росіян всім байдужі. Репутація м'ясника не має на увазі співчуття.

Але треба зауважити, що російські реакції на Шебекіно ще крутіше. На першому місці опинився Путін, який у відповідь на "українські терористичні акти" взяв і нагородив орденом мужності голову Шебекіно "за мужність та самовідданість, виявлені при виконанні громадянського обов'язку". Поки російське населення з жахом біжить з російського міста, російська влада нагороджує російську владу виконання російського обов'язку.

Путін очолив рейтинг неадекватності на тему Шебекіно

Впевнене друге місце у списку трешу — заява МО РФ, яке прозвітувало що "зірвало спробу Києва влаштувати в Шебекіно теракт", відбило українські атаки і знищило тисячі фашисто-бендерівців ракетами та вогнеметами. Населення Шебекіно дуже вдячне, що його врятували від теракту, але чомусь продовжує тікати із міста, захищеного російськими героями.

По факту, те, що відбувається в Шебекіно, добре демонструє те, що відбувається з росіянами. Шебекіно обстрілюється з відстані кількох десятків кілометрів. Гради, артилерія — ніхто не задіє сучасні, дорогі снаряди. Стріляють дешевим і далекобійним. Однак, росіяни не здатні взяти під контроль територію, оперативно виявляти та знищувати атакувальні групи. Російська розвідка показує повну імпотенцію. Російські збройні сили не мають резервів, щоб викинути в район сили швидкого реагування і захистити населений пункт. Єдине, що нині робить російська влада у місті – проводить криву евакуацію населення.

Окремо доставляють російські військові анонімні аналітики. Сьогодні вони вигадали чутку, що Шойгу ось-ось знімуть з посади МО РФ і на його місце поставлять когось іншого. Зеди щиро сподіваються, що як тільки замість Шойгу з'явиться "людина з мінімальною волею та здоровим глуздом", відразу ж боєздатність ЗС РФ зросте в рази. Ніхто так не принижує себе, як росіяни, які всерйоз вірять, що всі проблеми російської армії в одному єдиному росiянинi, і вся Росія не здатна прибрати таку проблему, що знижує боєздатність.

Казкова країна.

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