Знайшли крайнього. Чому у справі про закрите бомбосховище не чіпають топчиновників
Відбувся перший розгляд у справі про зачинене укриття у Києві. І, як констатує експерт із ЖКГ Олег Попенко, крайнім виявився найнижчий виконавець — як і слід було очікувати.
Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці.
Службовим особам — першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику — цілодобовий домашній арешт.
Охоронець поліклініки, який повідомив, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг, отримав два місяці під вартою без права застави.
І це на фоні слів Міністра внутрішніх справ про те, що сьогодні перевірили понад 4800 укриттів по державі: зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893.
Слідчі, прокурори, судді!
Питання до всіх вас та ваших керівників:
На 465 день війни цей охоронець, який визнав провину і очевидно єдиний, хто об’єктивно не здатен жодним чином перешкодити досудовому розслідуванню чи вплинути на його перебіг, це точно та особа, яка має утримуватися під вартою та ще й без права застави?
Невже ніхто у цій справі не наважився відмовитися, не сказав, що так не можна, не послав у відомому напрямку тих, хто давав відповідні вказівки?
На що ще ви готові/здатні заради посад?
І це ще навіть не згадую про те, в чому саме полягає склад злочину, передбачений ст. 135 КК України?
На кого ви насправді перетворилися?