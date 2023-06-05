Знайшли крайнього. Чому у справі про закрите бомбосховище не чіпають топчиновників

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Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці.

Службовим особам — першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику — цілодобовий домашній арешт.

Охоронець поліклініки, який повідомив, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг, отримав два місяці під вартою без права застави.

І це на фоні слів Міністра внутрішніх справ про те, що сьогодні перевірили понад 4800 укриттів по державі: зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893.

Мер Кличка усі вихідні доповідав про те, що перевіряє укриття Фото: Віталий Кличко / Фейсбук

Слідчі, прокурори, судді!

Питання до всіх вас та ваших керівників:

На 465 день війни цей охоронець, який визнав провину і очевидно єдиний, хто об’єктивно не здатен жодним чином перешкодити досудовому розслідуванню чи вплинути на його перебіг, це точно та особа, яка має утримуватися під вартою та ще й без права застави?

Невже ніхто у цій справі не наважився відмовитися, не сказав, що так не можна, не послав у відомому напрямку тих, хто давав відповідні вказівки?

На що ще ви готові/здатні заради посад?

І це ще навіть не згадую про те, в чому саме полягає склад злочину, передбачений ст. 135 КК України?

На кого ви насправді перетворилися?

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