Випробування морозами. Скільки протримаємося без відключень світла в найхолодніші дні зими

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Починаючи із 6-7 січня, на нас чекають серйозні випробування у вигляді морозів мінус 10 -15, навіть мінус 20 можливі.

При цьому, низькі температури триматимуться досить довго, 7-10 днів.

Це і буде одним із головних випробувань (попереду ще, як мінімум, лютий і березень) цього ОЗП і перевірка того, як ми готові до нього.

Особливості нашої енергетичної системи полягають у тому, що за температур нижче мінус 8-10 ми змушені будемо спалювати палива на 20-30 % більше, ніж за мінус 5-7%. Вугілля на складах є. Чи вистачить його, подивимося.

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Друга проблема — це технічний стан нашої генерації. Ніякого секрету немає, що за грудень 8-10 блоків теплової генерації виходили в капітальний, поточний або аварійний ремонт. І чи витримають блоки роботу в складному режимі 7-10 днів — не факт, але ж покривати пікові навантаження у нас практично нічим, крім імпорту.

Що стосується імпорту, ми 7 днів брали імпорт у грудні, 11 днів брали в серпні. Але морози будуть і в Європі, чи буде у них профіцит електроенергії в цей же час, не факт.

Також треба враховувати почастішання обстрілів нашої енергетичної інфраструктури.

Тож на нас чекають дуже непрості тижні, і ми маємо бути максимально до цього готові.

Заряджаємо павербанки, готуємо теплі речі, перевіряємо електричні системи в будинку, готуємо генератори, заправляємо їх.

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