Що робити, щоб не втратити пам'ять. Вісім простих порад для боротьби з деменцією

"Частка населення світу у віці 65 років і старше може підскочити з 8% сьогодні до майже 17% у 2050 році. Не хочу нагнітати, але більшість тих, хто читає цей текст, рано чи пізно потраплять у зону ризику". Думка

Шокував (!) прогноз про зростання захворювання на деменцію

Деменція, хто не знає — вікове недоумство, що характеризується порушенням у когнітивній сфері.

Як правило, деменція найбільш поширена серед осіб віком від 65 років та старших. Це група ризику.

Нині, за даними ВООЗ, понад 55 мільйонів людей у всьому світі страждають на деменцію (!)

Деменція в даний час є сьомою (!) за значимістю причиною смерті та однією з основних причин інвалідності та залежності серед людей похилого віку в усьому світі.

У 2019 році деменція обійшлася економіці всього світу в $1,3 трильйона.

До 2030 року середня тривалість життя досягне 88-90 років, а згодом люди зможуть жити до 110-120 років, вважають британські вчені.

Отже, дедалі більше людей зіштовхнуться із цим захворюванням.

Британські вчені (справжні) вважають, що кожен другий (!) з нас страждатиме на деменцію протягом життя.

- Або піклуючись про когось із цим захворюванням, або розвиваючи його самостійно, або і те, й інше.

Основні ознаки:

Складнощі з пошуком відповідного слова. "От крутиться у голові, а згадати не можу". Забудькуватість. Наприклад, коли людина починає регулярно втрачати речі, не може згадати, що з'їла на сніданок або про що розмовляла вчора з колегою. Тривожність, недовірливість. Постійні перепади настрою, депресія. Зміни особистості. Наприклад, вчорашній життєрадісний екстраверт раптом став буркотливим. Або, навпаки, нещодавно сором'язлива людина раптово перетворилася на надто товариську. Порушення орієнтації у часі та просторі. Чи не пам'ятаєте яке сьогодні число або день тижня? Або раптом виявили, що забули коротку дорогу до станції метро, не збагнете, де знаходяться двері в потрібний кабінет, хоча бували в ньому не раз. Втрата інтересу до хобі. Апатія. Безцільність. Людина бере сумку і йде начебто в магазин, але повертається без покупок. Буває, блукає по дому чи офісу туди-сюди без видимої мети. Втрата здатності стежити за логікою розмови чи багатослівність. Схильність постійно перекладати, ховати, накопичувати предмети.

Сплутаність мислення - одна з головних ознак деменції Фото: Mary Long/Shutterstock

Згідно з новими прогнозами Бюро перепису населення США, під впливом зниження народжуваності та збільшення тривалості життя частка населення світу у віці 65 років і старше може підскочити з 8% сьогодні до майже 17% у 2050 році.

Не хочу нагнітати, але більшість тих, хто читає цей текст, рано чи пізно потраплять у зону ризику.

Що збільшує ризик розвитку деменції:

вік (частіше у осіб 65 років і старше);

високий кров'яний тиск (гіпертонія);

високий рівень цукру в крові (діабет);

надмірна вага або ожиріння;

куріння;

багато алкоголю;

слабка фізична активність;

соціальна ізоляція;

депресія.

Але попереджений, отже, озброєний!

Що робити, щоб знизити ризики?

Слідкувати за собою та у разі появи ранніх ознак деменції, звернутися до лікаря. Рухатися. Фізична активність забезпечує хороше кровопостачання мозку та допомагає йому відновлюватися. Більше гуляйте, катайтеся на велосипеді та намагайтеся присвячувати тренуванням хоча б 150 хвилин на тиждень. Спілкуйтесь. Навіть через небажання. Соціальна активність необхідна мозку як повітря. Вона допомагає йому довше зберігати молодість та здоров'я. Тренуйте мозок. Читайте, розв'язуйте головоломки та кросворди, вчіть китайську мову, стежте за новинами, намагайтеся щодня дізнаватися про щось нове. Киньте курити. Є дані, що нікотин може збільшити ризик деменції та судинних захворювань мозку. Особливо це стосується тих, хто продовжує курити після 45 років. Висипайтеся. Забезпечте собі щонайменше 7–8 годин якісного сну на добу. Обов'язково зверніться за консультацією та допомогою до терапевта, якщо у вас безсоння, ви хропете чи підозрюєте випадки апное. Слідкуйте за раціоном. Для здоров'я мозку найкраще підходить харчування із високим вмістом овочів, фруктів, риби, горіхів, оливкової олії. Не допускайте дефіциту вітамінів. Деякі дослідження показують, що люди з низьким рівнем вітаміну D у крові схильніші до розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.

На завершення можу додати, що про свою здорову старість треба думати вже сьогодні (!)

Українська держава вам нічого гарантувати не може, а значить, "порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих")

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