Сьогоднішній день змінив війну. Як підрив Каховської ГЕС вплине на подальші події

Підрив Каховської ГЕС політолог Олександр Кочетков називає "чорним лебедем", на якого чекали. Так чи інакше, але ця подія рішуче змінює перебіг війни.

НАД ДАМБОЮ ПРОЛЕТІВ "ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ"?

Підрив Каховської дамби — це ще не "чорний лебідь", тобто неочікувана подія, яка змінює все. Подібного очікувала, українська влада навіть попереджала, що окупанти замінували Каховську ГЕС і готують теракт.

Але це "лебідь сірий", бо наслідки все ж таки будуть масштабними, з серйозним впливом на перебіг війни.

Характер водного потоку дозволяє зробити висновок, що "тіло" дамби встояло, інакше одразу виникло б штучне цунамі висотою 8-10 метрів. І тоді це був би просто жах для жителів прибережних територій. Але зараз створюється загроза для інших гребель Дніпровського каскаду, насамперед, Запорізький ГЕС, у зв’язку з тим, що водяне навантаження на них підвищується. І нашим гідроенергетикам треба діяти адекватно і обережно.

Абсолютно безглузді міркування, чи це окупанти підірвали, дамбу, чи, може, вона сама зруйнувалася… За все, що сталося під час неспровокованої агресії, несе відповідальність агресор. Руйнування Каховської дамби — ще один воєнний злочин Кремля, якій ліг у теку в Гаазі.

Дамби Каховської ГЕС фактично немає... Фото: Maxar

Для мене нема сумнівів, що росіяни підірвали дамбу сподівавшись таким чином стримати український наступ. Розрахунок на дві обставини.

По-перше, Кримський напрямок вважається перспективним для нашого наступу. І відомо, що на островах у пониззі Дніпра діють українські ДРГ, готуючи щось на зразок проміжних плацдармів. Тому окупанти сподіваються змити ці наші частини штучною хвилею. До речі, в точності те саме вони безуспішно намагалися зробити під Кривим Рогом.

По-друге, після затоплення великі території лівого берега Херсонщини на декілька тижнів перетворяться на болота, пересуватися по яких вкрай складно. І це має притримати наш наступ.

Агресору абсолютно начхати на страждання українців по обидва береги Дніпру, а також в Криму, який ризикує залишитися на літо майже без води. Якщо недоімперія не в змозі захопити Україну, вона спробує її зруйнувати. І українській дипломатії треба це терміново доводити до наших союзників і партнерів: чим більше в нас буде сучасної наступальної зброї, тим швидше ми деокупуємо нашу землю і унеможливимо подібні катастрофи.

І раз пішло таке загострення, то сподіваюся, що Кримському мосту стояти залишилося не тижні, а доби.

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