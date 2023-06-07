Далі – ядерна катастрофа на ЗАЕС. Як Росія розвиватиме створений нею хаос

Щодо ситуації з підривом Каховської ГЕС. Причини

Нині серед основних цілей, навіщо це було зроблено, зазвичай називають дві: це так звана тактика "випаленої землі" та "щоб зупинити контрнаступ". На мій погляд, щоб пояснити те, що сталося, цього вкрай недостатньо, тому, не відкидаючи ці версії, розглянемо новий епізод війни в комплексі.

Отже, є кілька причин, які слід розглядати як комплексне пояснення.

Причина 1: Запобігти контрнаступу на цій ділянці фронту. Ключові слова "на цій ділянці", оскільки ніякого істотного впливу на весь задум щодо звільнення окупованих територій підрив греблі не вплине. Усі, включаючи військово-політичне керівництво РФ, вже давно зрозуміли, що основним напрямом контрнаступу не буде "форсування Дніпра" у Херсонській області. Але окремі дії у цьому регіоні, звичайно ж, напевно, є частиною великого задуму. І в цьому сенсі підрив дамби може зробити локальний і тимчасовий ефект, щоб зірвати плани ЗСУ щодо висадки на лівому березі та наступу з боку Херсона. Наприклад, щоб відстрочити початок руху українських військ на Херсонському напрямку на 5-7 днів, ну, може, кілька тижнів.

Причина 2: Тактика випаленої землі. З погляду РФ, це має прямий сенс, щоб зробити якнайбільше руйнувань української інфраструктури (зокрема енергетичної). Щоб потім, після деокупації, унеможливити відновлення звільненої території… Таке пояснення зараз дуже популярне і воно має просту та зрозумілу для всіх аргументацію. Але мені дуже не подобається той емоційний акцент, який зазвичай при цьому використовується. Насправді, з погляду російської стратегії, тут немає жодних емоцій і жодних "так не діставайся ж ти нікому". Це абсолютно вписується в їхню основну мету, яку багато хто досі не до кінця розуміє, списуючи все на маніакальність Путіна та його оточення. Звісно, всі ці розмови про "захист населення", про російський світ і т.д. — все це фейк, який є прикриттям основної мети. І ціль ця не захоплення територій, і не ті офіційно озвучені липові "цілі СВО", а повне знищення України будь-якими способами, включаючи руйнування її державності, геноцид українців, депортація та/або перетворення їх на біженців — а в результаті, повне знищення української нації — будь-якими доступними способами. І хрін із нею з територією, якщо її утримати неможливо (це для них не головне). Саме тому руйнація інфраструктури і, як наслідок, техногенні, екологічні та гуманітарні катастрофи чітко вписуються у генеральну мету Росії, особливо в умовах неможливості утримання окупованої території.

Причина 3: Показати хоч якісь результати. За роки правління путінському режиму вдалося загнати населення до інформаційного кокона. Це дуже комфортна схема управління такою складною та різною у всіх сенсах країною. За допомогою телевізора в РФ вирішується набагато більше проблем, пов'язаних із владою, ніж в інших країнах. У телевізорі там відбувається все. Війна теж йде у телевізорі. Але на тлі відсутності видимих перемог і особливо, в умовах "тривожних" новин із Бєлгородщини, ударів дронами по Москві тощо. війна поступово виповзає з телевізора надвір. А коли крізь тонку оболонку інформаційного кокона проривається все більше поганих новин, треба показати якісь сюжети, які, з одного боку, могли б виправдати явно провальні епізоди "СВО", демонструючи, що армія та уряд не сидять сиднем, що все під контролем і щось там робиться. А з іншого боку, це справляє необхідний заспокійливий ефект, що задовольняє інстинкти спраглого крові натовпу.

Шантаж аварією на Запорізькій АЕС – елемент російської стратегії Фото: Відкриті джерела

Причина 4: Чинник Ultima Ratio, так званий "останній аргумент". Я б взагалі назвав це основним чинником у їхній стратегії і, до речі, основним аргументом, який пояснює перебіг поточних та найближчих подій. Цей фактор спрямований на те, як запобігти, призупинити чи ускладнити український контрнаступ. Тільки на відміну від коштів, розглянутих у межах причини першої, тут йдеться не про локальний, а про повномасштабний ефект.

Це досягається різними способами морально-психологічного та політичного тиску на українське керівництво, а також на керівництво країн-союзників. Основний інструмент – ядерна загроза. Однак, застосування ядерної зброї (включаючи саму загрозу її застосування) я вважаю більш складним і ризикованим для них, а отже, менш ймовірним, через низку причин, які вже неодноразово обговорювалися. А ось сценарій з техногенною катастрофою на Запорізькій АЕС, я вважаю набагато вірогіднішим, оскільки він набагато простіший з погляду механізму реалізації і десь навіть ефективніший… Звинуватять у катастрофі, звичайно ж, Україну. Їм, звісно, ніхто не повірить, але цього і не потрібно. На відміну від прямого застосування ядерної зброї (неважливо, з території РФ чи Білорусі), цей сценарій дозволяє тримати ситуацію в каламутній воді, де достеменно невідомо, хто куди стріляв і хто на які кнопки натискав. Для кращого розуміння, про що йдеться, давайте розіб'ємо цей сценарій на дві складові:

1-Очікуваний результат:

А) його можна використовувати як привід для виходу з території, пояснивши свою фактичну поразку "вимушеними заходами" чи черговим "жестом доброї волі";

Б) його можна використовувати як механізм запобігання та/або протидії контрнаступу України;

2-Спосіб реалізації:

А) шантаж, де сама загроза використовується як зброя… у цьому сценарії підрив греблі міг бути "останнім попередженням", приблизно як у ситуації із захопленням заручників, коли терорист погрожує вбивати їх у певній послідовності, якщо не буде виконано його вимогу: спочатку вбиває одного заручника, потім (якщо умови не виконуються) ще двох і т.д., весь час підвищуючи ставки — щоб у серйозність його намірів, нарешті, повірили. Іншими словами, Каховська ГЕС могла стати одним із таких "заручників Путіна", якого держава-терорист публічно приносить у жертву, щоб йому повірили: він ні перед чим не зупиниться і його ультиматум (оголошений у непублічних переговорах) буде виконано, якщо Україна /Захід не виконають його вимоги; такі непублічні переговори, я впевнений, велися від самого початку і ведуться досі, і одним із основних пунктів у цьому прихованому для всіх процесі, напевно, є ситуація навколо Запорізької АЕС, і від того, як вирішиться ця ситуація, залежить результат війни;

Б) безпосередня реалізація, де підрив дамби є першою фазою у технологічно необхідному ланцюжку подій, спрямованих на те, щоб у результаті (як би сама собою) сталася аварія на Запорізькій АЕС, робота якої безпосередньо залежить від рівня води та стабільності роботи гідротехнічної інфраструктури на Дніпрі, максимально уникаючи при цьому прямого причинно-наслідкового зв'язку із програмованою вже зараз майбутньою катастрофою.

Ще раз: четверта причина — найнебезпечніша і, мабуть, найвагоміша як пояснення. Це не означає, що зробивши цей теракт, РФ досягне всіх своїх цілей. Цілком ймовірно, це може зробити зворотний ефект, аж до визнання РФ державою-спонсором тероризму та виключення з ООН. Але, враховуючи коливання Заходу щодо остаточного та безповоротного рішення щодо постачання України всіма необхідними видами озброєнь, необхідних для повної перемоги над агресором, я вважаю, що подібні плани та очікування керівництва РФ зовсім не безпідставні. Вони тиснуть і тиснуть на Захід, піднімаючи планку глобальної небезпеки. Інших методів в них не залишилося.

Причина 5: Дезорганізація системи російської влади. Не можу залишити поза увагою цю причину. Йдеться про те, що всередині РФ вже почався броунівський рух у середовищі еліт: коли хтось хоче когось підставити, або спровокувати, підштовхнути до якихось дій, або обмежити у можливостях маневру. Цей тренд у Росії тільки наростатиме і в боротьбі за владу основні гравці як у центрі, так і на периферії демонструватимуть іноді не зовсім зрозумілі з погляду інтересів всього правлячого класу дії, але цілком логічні, якщо подивитися на проблему з іншого боку. З тим, що всі ці, здавалося б, дивні нелогічні дії будуть, проте, робити певні ефекти, допомагаючи одним і створюючи проблеми іншим внутрішнім акторам у боротьбі за владу, і навіть контролю над власністю та ресурсами на величезних російських просторах.

Загалом. Не слід виокремлювати якусь із причин, як єдину. Головна та найнебезпечніша з усіх — четверта. Працюють усі причини у комплексі.

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