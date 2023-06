На Заході не знають, хто підірвав Каховську ГЕС. Чому громадська думка так небезпечно коливається і що робити

Рік тому всесвітньо відомий філософ ліберальної демократії та процедурної справедливості, Юрген Габермас, виправдовував кончу необхідність мирних перемовин з Росією. Його головним аргументом була "асиметрія" між демократичним Заходом і Росією Путіна. Адже у Путіна є і атомна бомба, і, крім цього, він досить скажений диктатор, який діє свавільно. А у нас демократія, і ми діємо розважливо, мирно і деліберативно. Очевидна асиметрія. Тому іншого виходу, як мирні переговори, немає.

Пройшов рік. Рік нашого Великого спротиву, героїзму і перемог, великих трагедій, стриманих сльоз і невимовної ненависті до орди загарбників.

І півроку жорстокого бахмутського балансування по всій лінії окупації в очікуванні та поступовому накопиченні обіцяної зброї від наших партнерів. Півроку утримання кривавої симетрії ціною життя найкращих.

Тепер завдання наступу — це якраз завдання зламу цієї симетрії. На користь нашої перемоги за допомогою зброї Заходу. На користь асиметрії нашої сили для захисту розважливо діючої світової демократії.

Так, демократія — це балансуюча симетрія. Симетрія різних інтересів, баланс гілок влади, рівність прав, інклюзії менших. Вільний суспільний договір рівних. Звичний режим домовлянь та голосувань — просто достатньо мирна суспільна симетрія. Коли ви чуєте: "Лише не треба ескалації!" — це проговорює саме принцип симетрії. Найслабше місце демократії під час війни з асиметричною диктатурою.

До чого є симетричними Буча і Маріуполь, повністю зруйновані Бахмут і Мар'їнка? Чому є симетричною смерть тисяч українців? Смерті симетрії немає. Не знайдете.

Зруйнований Маріуполь – приклад того, що у війні симетрії немає Фото: РИА Новости

Втім, демократичні розумники її, нарешті, знайшли. Ось типове "симетричне" судження про підрив Каховської ГЕС та трагедію екоциду потопу. Такий підзаголовок дає консервативна The Wall Street Journal: "Russia and Ukraine blame each other for incident as thousands face imminent flooding" — "Росія та Україна звинувачують одна одну в інциденті, оскільки тисячам людей загрожує неминуча повінь". І це повторюють інші провідні західні видання.

Тисячам українських громадян "загрожує повінь", а "обидві сторони" немов рівно винні! Хто розв’язав війну вже не важливо, оскільки рівно відповідальні "Росія і Україна", обидві сторони.

Це небезпечний рух світової громадської думки демократій. Думки, яка втомлюється від напруги асиметрії війни та схиляється у бік звичних пошуків збалансованого вирішення політичних конфліктів.

Крім нашого наступу на фронті, є лише одна можливість протистояти цій грі в симетрію. Це — активна дипломатія та радикальне посилення української інформаційної і культурної (інтелектуальної) присутності в просторі громадської думки демократій.

Очевидно, що для цього зусиль представників самої моновлади вже недостатньо. Але це потребує її співпраці з політичними опонентами, які мають досвід міжнародної дипломатії. Не менш важливою є державна підтримка громадянського активізму у культурній та інтелектуальній комунікації наззовні.

Джерело