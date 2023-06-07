Росія влаштувала Україні культурну катастрофу. А потім підірвала Каховську ГЕС

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До 2014 року на українських телеканалах масово показували російський контент — серіали про ментів та бандитів, кліпи і т.д. Тобто, українські рекламодавці грошима підтримували контент від країни, яка сьогодні влаштувала нам чергову екологічну катастрофу.

В цей час талановиті українські сценаристи, режисери та інші автори контенту, працювали на російський ринок, бо там є гроші. Бо автор контенту також потребує їжі, житла тощо.

Адже запит на саме український контент був мінімальний. А ринок в Україні не такий великий, щоби утримувати всіх бажаючих.

Тобто — російський контент витіснив український, який в свою чергу або пішов працювати на росіян, або перекваліфікувався на іншу діяльність.

Обсяг ринку телереклами в Україні в 2016 році був близько 100 млн доларів. Це мені казав експерт з цієї сфери. Не знаю, чи правдива ця цифра. Але вона невелика для великої країни України.

Без грошей немає контенту. Це факт.

Довгі роки українців годували російським контентом Фото: Pexels-Pexabay

Якщо більшу частину ринку утримують росіяни, то українцям місця немає. Гроші від українських рекламодавців йдуть на фінансування російського контенту, у створенні якого приймають участь українці, які не можуть створювати власний контент, бо на ринку потрібен російський.

Чи був СПРАВЖНІЙ попит на російський контент? Не було варіантів. Якщо у українця немає грошей на власний серіал, то його і не побачать. А побачать російський, у якого гроші є. До нього звикнуть, вважатимуть частиною власного інформаційного простору.

Це причому, що наразі в Києві є лише одна більш-менш велика локація, яка системно демонструє сучасне мистецтво (Пінчук Арт) і один системний джаз-клуб (32 на Воздвиженці). На 5-мільйонну агломерацію.

Розумієте масштаб катастрофи?

Дивіться, це ж було вже в інших галузях.

Навіщо власні НПЗ, якщо можна купувати бензин в Росії та Білорусі? А наші хай стоять законсервовані.

Навіщо власне виробництво декоративного скла, кераміки та іншого декору, якщо є Китай?

Навіщо ЛАЗ, якщо є МАЗ?

Кожного разу згадують певних людей, які мені до 2014 року казали, що у нас не вміють робити сир. Та й навіщо він, якщо є Польща, а імпорт дешевий.

Але ж бачите, з‘явилось багато класних виробників сиру в Україні, коли більш-менш виникли умови для того. Будуть дешеві довгі кредити, їх стане більше і вони стануть ще кращі.

Зʼявляються виробники скла, кераміки, одягу, шоколаду, пива, сидра.

Кожен може слухати чи дивитись, що забажає, але якось так у нас вийшло, що ми століттями знаходились у економічній, політичній та культурній залежності від Росії.

І ось сьогодні Росія підірвала нам ГЕС.

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