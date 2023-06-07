Росія влаштувала Україні культурну катастрофу. А потім підірвала Каховську ГЕС
Протягом багатьох років Росія здійснювала культурну експансію на українській території. Зрешою все закінчилося військовим вторгненням і Курахівською катастрофою, розмірковує піар-стратег Сергій Дідковський.
До 2014 року на українських телеканалах масово показували російський контент — серіали про ментів та бандитів, кліпи і т.д. Тобто, українські рекламодавці грошима підтримували контент від країни, яка сьогодні влаштувала нам чергову екологічну катастрофу.
В цей час талановиті українські сценаристи, режисери та інші автори контенту, працювали на російський ринок, бо там є гроші. Бо автор контенту також потребує їжі, житла тощо.
Адже запит на саме український контент був мінімальний. А ринок в Україні не такий великий, щоби утримувати всіх бажаючих.
Тобто — російський контент витіснив український, який в свою чергу або пішов працювати на росіян, або перекваліфікувався на іншу діяльність.
Обсяг ринку телереклами в Україні в 2016 році був близько 100 млн доларів. Це мені казав експерт з цієї сфери. Не знаю, чи правдива ця цифра. Але вона невелика для великої країни України.
Без грошей немає контенту. Це факт.
Якщо більшу частину ринку утримують росіяни, то українцям місця немає. Гроші від українських рекламодавців йдуть на фінансування російського контенту, у створенні якого приймають участь українці, які не можуть створювати власний контент, бо на ринку потрібен російський.
Чи був СПРАВЖНІЙ попит на російський контент? Не було варіантів. Якщо у українця немає грошей на власний серіал, то його і не побачать. А побачать російський, у якого гроші є. До нього звикнуть, вважатимуть частиною власного інформаційного простору.
Це причому, що наразі в Києві є лише одна більш-менш велика локація, яка системно демонструє сучасне мистецтво (Пінчук Арт) і один системний джаз-клуб (32 на Воздвиженці). На 5-мільйонну агломерацію.
Розумієте масштаб катастрофи?
Дивіться, це ж було вже в інших галузях.
Навіщо власні НПЗ, якщо можна купувати бензин в Росії та Білорусі? А наші хай стоять законсервовані.
Навіщо власне виробництво декоративного скла, кераміки та іншого декору, якщо є Китай?
Навіщо ЛАЗ, якщо є МАЗ?
Кожного разу згадують певних людей, які мені до 2014 року казали, що у нас не вміють робити сир. Та й навіщо він, якщо є Польща, а імпорт дешевий.
Але ж бачите, з‘явилось багато класних виробників сиру в Україні, коли більш-менш виникли умови для того. Будуть дешеві довгі кредити, їх стане більше і вони стануть ще кращі.
Зʼявляються виробники скла, кераміки, одягу, шоколаду, пива, сидра.
Кожен може слухати чи дивитись, що забажає, але якось так у нас вийшло, що ми століттями знаходились у економічній, політичній та культурній залежності від Росії.
І ось сьогодні Росія підірвала нам ГЕС.Важливо