Американські БМП пішли у прорив. Чому початок наступу довірили саме M2 Bradley

Для початку українського наступу американський броньовик M2 Bradley виявився найбільш відповідною технікою. Про це пише військовий аналітик Олександр Коваленко, пояснюючи, що й втрати цих машин були неминучими

Що варто знати про M2 Bradley у зв’язку з подіями на фронті.

Трохи матчастини.

M2 Bradley

Маса: 30 тонн

Броня: багатошарова рознесена, сталеві екрани, алюмінієва броня корпусу, ДЗ. Днище посилено сталевим листом. Борт тримає 14,5 мм, лоб – 25 мм, підкаліберний бронебійний.

Це БМП, що забезпечує максимальне виживання десанту.

БМП-2

Маса: 15 тонн

Броня: сталева катана гомогенна (протикульова, протиосколочна). Верхній лист на ура прошивається 5,45-мм, не кажучи вже про інші калібри та наїзди на міни. БМП-2 не дають високого захисту десанту, зате мають дуже непоганий показник плавучості.

Ще в Радянському Союзі виникли перші дискусії про те, що радянській армії потрібна важка БМП, яка забезпечувала б високий рівень захисту, особливо корисний у ході міських боїв або прориву ліній оборони противника, а не, практично незастосовну, непогану плавучість.

Але була ціла низка проблем, чому в СРСР не змогли реалізувати проєкт важкої БМП. Однією з них була повна відсутність дієвої концептуальної думки щодо цього. Ще однією – відсутність досить потужних двигунів для радянських БМП, що забезпечують їм мобільність за великої ваги.

Загалом, з тієї ж причини, технічної та технологічної відсталості радянських силових установок, радянські танки завжди були легшими за західні. Початковою причиною цієї "геніальної" концепції були не революційні рішення, а саме обмеженість МТО, відсутність потужних двигунів.

Для порівняння - БМП-2 Фото: Укроборонпром

Саме з цієї причини броня радянської техніки завжди була гіршою і легше пробивалася, ніж у західних аналогів. Виходити із ситуації доводилося за допомогою встановлення динамічного захисту, але додаткова вага відразу починала впливати на мобільність та надійність техніки. Найяскравіший приклад – Т-62.

Власне, це я все до чого? Якщо перед вами стоїть завдання прорвати лінію оборони, усіяну мінами, фугасами, секретами з ПТРК, та ще й під масованим артилерійським вогнем, яку ви використовуватимете техніку, щоб не тільки виконати завдання, а й максимально зберегти життя особового складу?

Саме тому кожен, хто ставив останні кілька днів питання, чому не послали Т-64 і БМП-1/2/3 на прорив основної лінії, в моїх очах опускався з кожним разом все нижче і нижче, не як фахівець чи експерт, а просто як людина. Тому що навіть одне життя цінніше за 30/60 тонн металу.