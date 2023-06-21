Договір про нейтралітет України: який документ і навіщо показав Путін

Путін показав на зустрічі з африканськими президентами якийсь договір, яким Україна нібито йшла на поступки. Політолог Володимир Фесенко доводить, що цей документ — лише російський план

А чи був "договір"?

Президент Росії Володимир Путін на переговорах із лідерами африканських країн 17 червня продемонстрував документ, названий ним "Договором про нейтралітет України". За його твердженням, угода була підготовлена та парафована на переговорах Москви та Києва у Стамбулі на початку війни у 2022 році. Путін стверджував, що в документі, який він показав, вісімнадцять статей, і вiн парафований представником Києва. Також президент Росії додав, що до договору є додатки. "Вони стосуються і збройних сил, стосуються інших речей. Все прописано — до одиниць бойової техніки і до особового складу", — цитує слова російського лідера РБК.ru.

А чи був сам договір? На відео, на якому Путін демонстрував цей документ, у тексті можна розглянути деякі деталі. І журналісти вже визначили, що дата на документі – 13 чи 15 квітня 2022 р. (чіткість зображення не дає встановити точніше). Також можна прочитати, що йдеться про проєкт, представлений Президенту РФ. При цьому Путін не показав підпис на нібито парафованому документі.

Отже, є багато питань до того тексту, який показав Путін.

Важливо згадати і хронологію подій переговорного процесу у той період.

29 березня 2022 р. на переговорах у Стамбулі Україна представила свої пропозиції щодо мирного договору з Росією. Зміст цих пропозицій було представлено публічно та добре відомо. Жоден з пунктів українських пропозицій не мав згоди РФ – російська делегація лише ухвалила проєкт до розгляду. Понад тим, на той момент і проєкту договору не було: українська делегація передала росіянам лише концепцію, тобто ідеї, які ще треба було узгодити, доповнити зустрічними ідеями від РФ, та на їх основі створити взаємоприйнятний юридичний документ.

А потім стали відомі злочини росіян у Бучі. І ставлення Президента Зеленського до переговорів із Росією стало різко негативним, хоча українська сторона й не вийшла із переговорного процесу.

Буча — жах, який унеможливив переговори Фото: Скриншот

7 квітня 2022 р. голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна напередодні представила новий проєкт угоди з Росією, який відрізняється від проєкту, оприлюдненого наприкінці березня після переговорів у Стамбулі. До нових пропозицій української сторони у Кремлі та МЗС РФ висловили претензії.

12 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з Україною знову зайшли у глухий кут. Водночас Путін додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

До речі, 12 квітня стало відомо і про затримання у Києві Віктора Медведчука. 14 квітня стало також відомо, що внаслідок українського удару було потоплено крейсера "Москва".

20 квітня у Кремлі заявили, що передали Україні "документ" у межах мирних переговорів. Президент Володимир Зеленський не підтвердив, що Україна отримала від Росії проєкт документа у межах переговорів щодо завершення війни. Про це він заявив журналістам у Києві після зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

На той момент мирні переговори між Росією та Україною відбувалися лише в онлайн-режимі. І в результаті вони зайшли в глухий кут і припинилися. Подальші переговори йшли лише з конкретних питань – зернова угода, обмін полоненими.

Таким чином, відома та публічна зафіксована хронологія мирних переговорів між Росією та Україною минулого року також спростовує заяви Путіна. Ніхто з офіційних осіб ні в Росії, ні в Україні не заявляв про парафування будь-яких мирних договорів між двома країнами. Понад тим, тоді заявлялося (зокрема Путіним і Лавровим) прямо протилежне.

Отже, можна зробити висновок, що Путін вкотре нахабно бреше та займається шулерськими маніпуляціями. Він показав російський проєкт мирного договору, який, судячи з хронології переговорного процесу, готувався Росією в середині квітня, і видав його за парафований договір.

І ось тепер суто риторичне питання: а чи може бути договороспроможним державний лідер, який займається такими нахабними та брехливими маніпуляціями?

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