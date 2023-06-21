Україна оживає. Як зростання паливного ринку показує відновлення національної економіки

Неймовірно, але факт: споживання палива в Україні вийшло на довоєнний рівень. Експерт ринку Сергій Куюн бачить у цьому чіткий індикатор відродження економіки країни

Неочікувані результати паливного ринку

Обсяги

Довго дивився на баланси (наповнення) України пальним у січні-травні й не міг повірити: цей період ми пройшли на рівні "довоєнного" 2021 року. Це стосується бензину та дизпального, скраплений газ провалився на 35%. Зауважу, що 2021 рік знаменував собою черговий підйом після вельми результативного 2020 року.

Як нам це вдалось? Серед найбільш очевидних факторів – збільшення споживання на транспорті. Наприклад, візьмемо ті ж нафтопродукти. Раніше 70% ринку дизпального імпортувалось залізницею з рб та рф із коротким плечем по Україні, а зараз майже половина імпорту – автотранспортом. "Плечі" від західного кордону й європейських виробників розуміємо. Експорт теж поїхав у фурах.

Гадаю, великий внесок у "дизельне" споживання зробила й війна – військові та волонтерські буси й пікапи мають буде гарний апетит та долають тисячі кілометрів (знаємо це по власному досвіду).

Цікаво, що досить високими є постачання бензину, який споживається здебільшого "мирним" транспортом.

Достатньо феноменальним є й зниження споживання скрапленого газу – найбільш доступного моторного палива, яке не тільки зберегло, але й посилило свою цінову привабливість.

Причини лунають різні. Це й втрата та спустошення територій на півдні, які останнім часом нарощували споживання саме LPG. Й зменшення транспорту, багато власників якого наразі боронять Україну. Дехто вказує навіть на комендантську годину, яка зокрема зменшила пробіги таксистів – найбільш активних споживачів автогазу. Вочевидь, причина комплексна.

Україна просить палива Фото: armyinform

Диверсифікація

Замість РБ та РФ – Румунія, Польща, Туреччина, Болгарія. Щоправда, за виключенням Польщі, решта напрямків, нажаль, відверто тхне "руськім духом". Міненерго, РНБО, митниця, ринок активно думають, як відфільтрувати токсичні молекули, задача складна.

Участники

Дуже цікава картина по постачальниках. Наприклад, мережі ОККО, WOG, UPG та оптовики "Альянс Енерго Трейд" та "Кантарел" зберегли, а місцями навіть збільшили постачання в 2023 році у порівнянні з 2021 роком. По скрапленому газу попри падіння ринку зберіг позиції тільки "Авантаж". Що їх об’єднує? Саме ці трейдери першими налагодили імпорт через західний кордон у кризовому 2022 році й, як бачимо, споживач це оцінив.

Злет одних вочевидь не обійшовся без падіння інших. Через націоналізацію рухнув бізнес "Привату": в цьому році у цього гравця в 10 разів менше ресурсів пального, ніж два роки тому. Мережі БРСМ та "Сокар" втратили обсяги в 2 рази. По решті мереж падіння співставне.

Виключенням є "Укрнафта", яка вже поновила довоєнні обсяги роздрібної реалізації, хоча назвати їх видатними навряд чи можна.

Висновки

На прикладі ринку пального бачимо підтвердження статистики про поступе відновлення економіки. Ринок виконує своє завдання по забезпеченню країни. З іншого боку, купуємо дуже дорогі імпортні нафтопродукти, які веземо за тисячі кілометрів. За моїми оцінками, 8 грн на літрі або майже 15% в ціні на АЗС – саме переплата за дорогу логістику та апетити закордонних постачальників.

З 1 липня держава повертає податки 2021 року, це додасть дизелю та бензину відповідно 6-10 грн/л. Тому втримати темп зростання постачань, який ми побачили у січні-травні, буде проблематично.

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