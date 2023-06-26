Пригожин виграв, бо вижив. Як глава ПВК "Вагнер" пішов ва-банк проти Путіна і що це йому дало

Для Пригожина заколот виявився останньою ставкою — саме так його розглядає політолог Максим Ялі . І в підсумку ватажок ПВК "Вагнер" виявився головним бенефіціаром суботніх подій.

Хто дійсно став бенефіціаром "заколоту", так це Пригожин.

Головна мета, яка і була початковою для Пригожина — отримати гарантії безпеки. Те, що Шойгу і Герасимов його рано чи пізно приберуть, було зрозуміло давно вже всім.

Підрив Татарського в Пітері багато хто розцінював саме як "привіт" Пригожину.

Він пішов ва-банк. Застав усіх зненацька. У те, що це був договірняк, все-таки заледве віриться.

Занадто високі репутаційні витрати для Путіна. 6 збитих вертольотів, літак, загиблі пілоти — еліта Армії, рови і бронетехніка під Москвою і в Москві, захоплений штаб і ціле місто-мільйонник головорізами поза законом, прогулянка з вітерцем на Москву з системами ППО....

І все це на очах усього світу в онлайн режимі!

Сьогоднішні заголовки світових ЗМІ всі кричать про одне — про приниження Путіна.

Пригожин виграв день. Або тиждень. Або місяць

Пригожин поставив Путіна перед вибором: поганим і дуже поганим. Штурм Москви, бомбардування Ростова, ще більше знищеної техніки, необхідність оголювати тили на фронті під час наступу ЗСУ, тисячі жертв серед солдатів із бойовим досвідом. Або ж гарантії безпеки одному Пригожину.

Для зека — головне вижити. Сьогодні. Ще день. Ще тиждень. Рано чи пізно і до нього дотягнуться. Таке не прощають.

Але зараз він житиме. Почесний вихід на пенсію. Зеки оцінять.

Решту розформують по частинах і поступово "утилізують" невеликими групами на фронті.

Природно, Путін обов'язково відіграється всередині Росії і зараз почнеться процес "закручування гайок".

Але якщо пішли на мирову з Пригожиним, чи повинен тоді хтось відповісти за те, що сталося?

Цікаво буде спостерігати зараз за перестановками. "Чистки" неминучі. Привід — краще не придумаєш.

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