Пригожин як Гапон. Чому суботній заколот схожий на початок російської революції

За всієї зовнішньої несхожості, пригожинський заколот багато в чому нагадує російську революцію 1905 року. Блогер Сергій Іванов-Малявін знаходить дев'ять паралелей між цими двома подіями.

Замислився над історичною аналогією вчорашньої суботи і неділі, Кривавої, 9 січня 1905 року.

Побубню-порівняю собі під ніс.

1. На тлі війни і через війну.

Йде війна, яку можна програти (там — з Японією, тут — з Україною).

Величезні ножиці між державною пропагандою і реальністю.

2. Дійти й розплющити очі.

Ідея акції — домогтися справедливості, домогтися від Головного (царя, президента) безпосереднього втручання.

У цю діру між брехнею і лихом поміщаються обидва походи.

Тоді: просили загальної амністії та земського собору.

Учора: відсторонення вищого військового командування.

Тоді: йшли в столиці, до царського палацу,

Учора: їхали від передової — до столиці.

3. Лідер — агент.

Похід очолює дворушник, агент влади (Гапон — департаменту поліції, Пригожин — впритул пов'язаний із Кремлем і ФСБ).

4. Мирно.

Похід декларується як мирна законослухняна акція, в обох випадках (зрозуміло, що похід пригожинських загонів зі зброєю і важкою бронетехнікою не може бути таким за визначенням).

5. Паніка влади.

Діяльність спецслужб погано координується з діями центральної влади, яка максимально перелякана тим, що відбувається, і реагує гранично жорстко.

Момент пригожинського заколоту Фото: Telegram

6. Зіткнення.

Тоді. У Криваву неділю хода підійшла до протиборчих військ впритул. Десь ініціатива атаки була за натовпом, десь — за військовими. Сотні жертв.

Учора. Пригожин припиняє похід за 200 км від Москви. До цього моменту збито кілька повітряних цілей. На блок-постах урядові війська (поодинокі випадки) відкривали вогонь на ураження по цивільних.

Під час акцій суспільство скоріше симпатизує ходам, ніж царю (президенту). Що в тодішньому Пітері, що у вчорашньому Ростові.

8. Ватажкам сходить з рук.

Після провалу акції лідери (і Гапон, і Пригожин) йдуть безкарними.

9. Тригер.

Тоді. Якщо до Кривавої неділі суспільство загалом лояльне до влади, то після стрімко радикалізується, протест стає масовим. Політизація. Початок революції та реформ згори, як реакції на революцію.

Сьогодні. Наслідки вчорашньої "трохи кривавої" суботи ще належить побачити.

До речі, про неймінг. У російських пабліках промайнуло визначення "День гівна". Підходить.

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