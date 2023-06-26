Резерви росіян на фронті вичерпуються. У бій кинуто незамінну 810-ту бригаду

Військовий аналітик Костянтин Машовець аналізує поточну ситуацію на кількох напрямках фронту. Головний підсумок того, що відбувається — росіянам доводиться "розпаковувати" свої оперативні резерви

Iз проміжними висновками по напрямках.

1. На Мелітопольскому напрямку, в районі Лобкове — П'ятихатки, судячи зі всього, підрозділи 429-го мотострілецького полку (мсп) противника були вимушені трохи відійти зі східної частини Кам'янського, одночасно продовжуючи утримувати його південну частину.

Так само, противник полишив територію північніше с. Жереб'янки, відійшовши на укріпленні позиції західніше села й в самому селі…

За всіма ознаками головні сили 429-го мсп противника зайняли оборону північно-східніше села Лугове фронтом у бік с. Лобкове.

Командування військ противника на цьому напрямку протягом останніх 2-х діб продовжує здійснювати заходи із зміцнення своєї системи оборони по рубежу Грозове — Долинка, а також району оборони Верхня Криниця — Лугове — Гладке — Лісне, зокрема…

між с. Грозове та с. Долинку декілька ротних та взводних опорних пунктів (ВОП, РОП) зайняли підрозділи зведеної тактичної групи (до батальйону) 4-ї військової бази (вб) ЗС РФ

в районі с. Лісне по обом бокам дороги між с. Кам'янське та м. Василівка розгортаються підрозділи (та-дам) 810-ї окремої бригади морської піхоти (обр МП)… з складу ОПЕРАТИВНОГО резерву противника на цьому напрямку…

Висновок:

На цьому напрямку противник явно намагається зупинити просування передових підрозділів ЗСУ по трьом основним дирекціям:

з Кам'янського на Василівку, вздож р. Дніпро

з П'ятихаток на Жереб'янки й далі на Лугове

південіше рубежа Грозове — Долинка…

Адже, якщо цього не зробити, ЗСУ, очевидно, таки прорвуться до м. Василівка із найгіршими для противника наслідками на всьому Мелітопольскому напрямку…

Звісно, що головна подія тут — поява 810-ї обр МП… яку таки дістали "із резервної шуфляди"…

Як на мене, причин цьому може бути рівно дві…

або командування противника має на меті… організацію та проведення чергової серії контр-атак на цьому напрямку…

або в нього виникли достатньо вагомі побоювання стосовно стійкості всієї свої оборони у напрямку на м. Василівка…

2. Їдемо далі на Схід…

Район с. Нестерянка, де обороняються підрозділи 503-го мсп противника. Повторюється ситуація із с. Рівнопіль на Бердянському напрямку — противник перетворив саме село та його околиці у справжній вузол оборони, але станом на вчорашній ранок передові підрозділи ЗСУ практично "зажали" його зразу з 3-х боків, поступово наближаючись до його околиць.

Очевидно, що якщо так буде продовжуватись й надалі (а до того все й їде), підрозділи 503-го мсп противника навряд чи зможуть якось вплинути на ситуацію, яка зараз розивається в районі с. Копані та західніше с. Нестерянка, тобто на його флангах. А у командування військ противника на цьому напрямку з'виться ще одна ділянка, яку необхідно "терміново підсилити" (ги-ги, питання… чим саме?)

По напрямку с. Новоданилівка — с. Новопрокопівка противник продовжує докладати "титанічні" зусилля, аби не допустити втрати с. Роботине. Причому, його командуванню доводиться розтягувати бойові порядки своїх, вже достатньо порепаних 291-го та 70-го мсп й на флангові райони цієї дирекції…

У цьому сенсі, невдала спроба контр-атакувати північно-східніше с. Копані, вже почала "аукаться" противнику — доводиться підтягувати додаткові сили та засоби на цей напрямок, адже внаслідок понесених підрозділами 291-го мсп втрат у цих контр-атаках, рівень його боєздатності почав відчутно знижуватися (як я вже писав дві доби тому, підрозділи 1430-го мсп територіальних військ (ТрВ) майже закінчили розгортання в районі с. Новопрокопівка, а в тилах 291-го мсп "намалювались" ще 2 додаткових батальйона — у ВОП-ах та РОП-ах південніше с. Копані на висотах засів БАРС-11, а між с. Копані та с. Новопрокопівка десь розгорнувся 249-й спеціальний моторизований батальйон 46-ї окремої бригади оперативного призначення фснгрф "Росгвардия", відомий "в миру", як "Юг-Ахмат"…

ЗСУ — під прикриттям рідної природи

Однак, у цьому сенсі, більш показовими для цього напрямку є інші дві речі…

зосередження південніше с. Вербове (хто забув, нагадаю, тут починається головна лінія оборони противника) ще одного "барсівського" батальйону — БАРС-14 "Сармат"…

а також концентрація в районі Новокарлівка — Багате — Українське — Інженерне підрозділів (та-дам) 69-ї окремої бригади прикриття (обрп), станом на вечір 24.06….її передові підрозділи почали розгортатися в цьому районі по обидва боки дороги на м. Пологи (Т-0815)…

Висновок:

35-а загальновійськова армія (ЗВА) противника, яка підозріло "затіхарилася" ще з початку активізації ЗСУ у Південній операційній зоні, таки почала потроху "втягуватися у справу" (підрозділи 38-ї омсбр противника брали участь у контр-атаках в районі с. Новопокровка пару днів тому). Думаю, основна причина — у росіян явно щось "зачухалось" у районі м. Пологи… особливо, з північно-західного напрямку. Я так розумію, вони підозрюють українське командування у "підступних намірах" прорватися по обом флангам (східному та західному) всього Пологівського району своєї оборони… тому превентивно посилюють їх з'єднаннями своєї "недоторканної" 35-ї ЗВА…

3. Але найбільш негативно для противника ситуація продовжує розвиватися на Бердянському напрямку…

Багатостраждальний 394-й мсп противника таки спромігся організувати контр-атаку із заходу на схід від с. Рівнопіль у бік дороги Рівнопіль — Старомайорське. Однак, як ми й передбачали, а ні "слави", а ні "чести" в цьому для себе не знайшов… Трохи просунувшись до вищевказаної дороги, його передові підрозділи знову потрапили під масований вогневий вплив ЗСУ й були вимушені відійти від неї у південно-західному напрямку…

Більше того, виконання "генерального" завдання — зупинити просування ЗСУ на цьому напрямку, у противника так й не виходить. Українські війська хоча й досить повільно, але впевнено й поступово, продовжують створювати опонентам на цьому напрямку вагомі трабли…

Вони впритул підійшли до північно-західної околиці с. Новозлатопіль (що само по собі робить оборону противника північніше умовної лінії Любимівка — Георгіївка, гм-гм… ну дуже ризикованним заняттям)… а також змогли ще далі проснутись у смузі оборони 394-го мсп противника (між с. Приютне та с. Рівнопіль), який в цей час був зайнятий контр-атаками у бік дороги Рівнопіль — Старомайорське… Загальна відстань просування передових підрозділів ЗСУ, з початку активізації, на цій ділянці склала більше як 5 км (й що цікаво… темпи цього просування — продовжують зростати…).

В свою чергу, на "основній" дирекції наступу — Макарівка — Старомлинівка, противнику також поки не вдається "розрядити" ситуацію — ЗСУ вже увійшли до с. Урожайне, де ведуть зараз вперті бої із вже добряче порепаними підрозділами 60-ї омсбр й прижали їх на протилежному березі річки Мокрі Яли у с. Старомайорське…

Окрім того, отримала своє продовження й історія із с. Керменчик… Нарешті російське командування усвідомило, чим для нього може скінчитися… "невдалий" розподіл сил та засобів у смугах оборони 37-ї омсбр та 40-ї обр МП…

И судячи зі всього, вирішило "розрядить ситуацию" найбільш кардинальним чином — звісно, контр-атакувать (а якже ще…). Моє припущення добової давності, що розгортання вздовж дороги між с. Старомлинівка та с. Керменчик у другому ешелоні 37-ї омсбр підрозділів 71-го мсп противника, призначене не тільки для "стабілізації" ситуації щодо напрямку на ключові висоти в районі с. Керменчик, а й для організації контр-атак у північно-східному напрямку… виявились правильними.

Станом на вчорашній вечір противник почав зосереджувати штурмові підрозділи по напрямку Керменчик — Новодонецьке (очевидно, з метою атакувати у північно-східному напрямку, у бік с. Золота Нива)…Також, не викликає сумніву той факт, що саму активну участь в цій справі візьмуть й лівофлангові підрозділи 40-ї обр МП, які обороняються на північний захід від Новомайорського…

Контрнаступ розвивається повільно, але впевнено

Я зараз не буду оцінювати шанси цієї "придумки" російського командування на успіх (вона, навіть, на перший, досить приблизний погляд, видається, гм-гм, спірною… бо намагання атакувати "через річку", у цьому випадку, йдеться про р. Шайтанка, не видається "достатньо розумним" рішенням). А хочу акцентувати вашу увагу виключно на сенсі, цього "разящего удара"…

Ключові питання відносно цього — куди й навіщо?

Я б ще зрозумів, якби противник "контр-атакував", наприклад, з району с. Завітне Бажання у північно-східному напрямку… це було би логічно й цілком виправдано… але оце… "кудись у порожнечу"… щоб що?

Ну просунуться вони із втратами десь на 1-1.5 км й що? Це жодним чином не зупиняє просування ЗСУ — а ні на Старомлиновку, а ні на Рівнопіль чи Новозлатопіль й тим більше на сам Керменчик (бо ділянка прориву ЗСУ знаходиться відчутно західніше ділянки, де планується російська контр-атака)… Так, це МОЖЕ створити певний дискомфорт нашим підрозділам на напрямках Пречистівка — Новомайорське чи Пречистівка — Павловка у сенсі МТЗ… але виключно, дискомфорт — не більше…

Але російська армійська впертість (а я би назвав це дурістю)… вже увійшла у військову міфологію…

— Я сказав люміній, значить люміній… але якщо комусь щось не зрозуміло, то буде тягати чугуній…

Й так, вони навіть підтягують зараз туди батальйон 125-ї омсбр (колишня 5-а омсбр 1-го АК), щоб вже ж "наверняка"… ну-ну…

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Тож підсумуємо…

У цьому сенсі, мабуть, виокремлю дві речі…

Продовження процесу "розпаковки" оперативних резервів противника, причому, як на Мелітопольскому, так й на Бердянському напрямках… (зосередження та розгортання 810-ї обр МП, 69-ї обрп 35-ї ЗВА й цілої низки підрозділів батальйонного рівня), говорить про те, що у противника "не все ровненько", далеко не все…

З усієї своєю рішучістю на порядку денному перед противником постає питання "вже пора", чи ще "почекати", відносно використання його головних оперативно-стартегічних резервів… Очевидно, що найбільш зручним моментом, у цьому сенсі, є момент, коли український наступ "зав'язне" й з'явиться можливість самим "десь тріснути", але тут "и хочется, и колется"… Як не сплутати просту оперативну паузу, із самим цим "ув'язанням"…? Адже, якщо "не вгадати", можна так лоханутися, що посиплеться "все й одразу"…

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