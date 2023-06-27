В Україні взагалі можна не платити за ЖКГ. Чому таку ситуацію створює новий законопроєкт

Об'єктам критичної інфраструктури хочуть вибачити борги з комунальних платежів. Але ця правильна загалом ідея, як зазначає експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко , може призвести до того, що хтось взагалі не платитиме.

Сьогодні у ВРУ на розгляді в парламенті є проєкт 8316 про об’єкти критичної інфраструктури.

Начебто правильний законопроєкт, але там з'явилися поправки, які руйнують нормальну ідею, і прямо дають змогу менеджменту тисяч державних і комунальних компаній взагалі не платити за газ, світло, тепло, воду, за будь-що.

Згідно із законопроєктом, вводять мораторій на стягнення з підприємств критичної інфраструктури боргів на період війни і ще на 2 роки після неї.

І цікаво в цій ситуації, хто ж тоді мусить закрити ці фінансові діри та погасити борги — невже знову населення, і чи не для того тоді підвищували ціну на е/е та інші тарифи — щоб перекласти всі проблеми недбалих керівників підприємств "критичної інфраструктури" на простих українців?!

Для когось показання лічильника новий закон зробить неактуальними Фото: Logan Kirschner: Pexels

Тобто згідно з цим законопроєктом, можна не платити за комунальні послуги, а потім якось розберемося? Це настільки абсурдно, настільки ж небезпечно.

Уявіть, що закінчується воєнний стан, а у нас в країні тисячі підприємств із мільярдами боргів..

І ще раз піднімуть тарифи після війни, і знов ці кошти підуть не на відновлення інфраструктури чи капітальні ремонти, а на покриття цих сумнівних боргів, як це відбувається зараз.

Звичайний українець, споживач комунальних послуг, попадає в чорний список боржників через борги в 317 грн, і не може навіть отримати кредит для погашення заборгованості за ЖКП, а директор підприємства може фактично не сплачувати кілька місяців чи років, не несучи за це відповідальності.

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