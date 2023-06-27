Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

В Україні взагалі можна не платити за ЖКГ. Чому таку ситуацію створює новий законопроєкт

Об'єктам критичної інфраструктури хочуть вибачити борги з комунальних платежів. Але ця правильна загалом ідея, як зазначає експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, може призвести до того, що хтось взагалі не платитиме.

Олег Попенко
Олег Попенко
Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства.
eye 294
ЖКГ, комунальні платежі, борги
Тяжкий тягар комунальних платежів
Related video

Сьогодні у ВРУ на розгляді в парламенті є проєкт 8316 про об’єкти критичної інфраструктури.

Начебто правильний законопроєкт, але там з'явилися поправки, які руйнують нормальну ідею, і прямо дають змогу менеджменту тисяч державних і комунальних компаній взагалі не платити за газ, світло, тепло, воду, за будь-що.

Згідно із законопроєктом, вводять мораторій на стягнення з підприємств критичної інфраструктури боргів на період війни і ще на 2 роки після неї.

І цікаво в цій ситуації, хто ж тоді мусить закрити ці фінансові діри та погасити борги — невже знову населення, і чи не для того тоді підвищували ціну на е/е та інші тарифи — щоб перекласти всі проблеми недбалих керівників підприємств "критичної інфраструктури" на простих українців?!

лічильник, тарифи, жкг, комунальні послуги Fullscreen
Для когось показання лічильника новий закон зробить неактуальними
Фото: Logan Kirschner: Pexels

Тобто згідно з цим законопроєктом, можна не платити за комунальні послуги, а потім якось розберемося? Це настільки абсурдно, настільки ж небезпечно.

Уявіть, що закінчується воєнний стан, а у нас в країні тисячі підприємств із мільярдами боргів..

І ще раз піднімуть тарифи після війни, і знов ці кошти підуть не на відновлення інфраструктури чи капітальні ремонти, а на покриття цих сумнівних боргів, як це відбувається зараз.

Звичайний українець, споживач комунальних послуг, попадає в чорний список боржників через борги в 317 грн, і не може навіть отримати кредит для погашення заборгованості за ЖКП, а директор підприємства може фактично не сплачувати кілька місяців чи років, не несучи за це відповідальності.

Джерело

Важливо
Платитимемо більше. Як виростуть тарифи за електроенергію для українців із червня
Платитимемо більше. Як виростуть тарифи за електроенергію для українців із червня