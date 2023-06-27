В Украине вообще можно не платить за ЖКХ. Почему такую ситуацию создает новый законопроект

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Сегодня в ВРУ на рассмотрении в парламенте есть проект 8316 об объектах критической инфраструктуры.

Как бы правильный законопроект, но там появились поправки, которые разрушают нормальную идею, и прямо позволяют менеджменту тысяч государственных и коммунальных компаний вообще не платить за газ, свет, тепло, воду, за что угодно.

Согласно законопроекту, вводят мораторий на взыскание с предприятий критической инфраструктуры долгов на период войны и еще на 2 года после нее.

И интересно в этой ситуации, кто же тогда должен закрыть эти финансовые дыры и погасить долги — неужели снова население, и, не для того ли тогда повышали цену на э/э и другие тарифы — чтобы переложить все проблемы нерадивых руководителей предприятий "критической инфраструктуры" на простых украинцев?!

Для кого-то показания счетчика новый закон сделает неактуальными Фото: Logan Kirschner: Pexels

То есть согласно этому законопроекту, можно не платить за коммунальные услуги, а потом как-то разберемся? Это настолько абсурдно, настолько же опасно.

Представьте, что заканчивается военное положение, а у нас в стране тысячи предприятий с миллиардами долгов...

И еще раз поднимут тарифы после войны, и снова эти средства пойдут не на восстановление инфраструктуры или капитальные ремонты, а на покрытие этих сомнительных долгов, как это происходит сейчас.

Обычный украинец, потребитель коммунальных услуг, попадает в черный список должников за долги в 317 грн, и не может даже получить кредит для погашения задолженности за ЖКУ, а директор предприятия может по факту не платить несколько месяцев или лет, не неся за это ответственности.

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