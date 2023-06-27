Кременчук: знову ракети. Чому річницю трагедії в "Амсторі" Росія відзначила новим обстрілом
Рівно через рік після удару по "Амстору" в Кременчуці росіяни, ніби знущаючись, знову направляють ракети на це місто. Для блогера Богдана Буткевича це — приклад справжнісінького сатанізму.
От прямо зараз Зеленському, Кулебі і всій владі й дипломатам варто робити заяви і виходити на всі можливі майданчики з приводу удару рашистів по Кременчуку. Варто і Буданова підключити.
На річницю теракту, коли вони тими ж ракетами Х-22 вдарили по супермаркету "Амстор" і загинуло понад 20 людей.
І от, в роковини вони тими ж ракетами знову б'ють по Кременчуку.
Це дійсно сатанізм як він є.
Це спеціально щоб показати: вбивали, вбиваємо і будемо вас вбивати. Пишаємося цим і будемо робити стільки, скільки зможемо.
І світу дуже варто нагадати про це. Тим більше, що — вибачте за цинізм — але це досить медійна історія, ЗМІ таке люблять.
Влада, не втикай, твій вихід.