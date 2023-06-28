Взяття Рівнопiля зламало фронт. Чому успіх в одному селі змінює перебіг війни

Іноді взяття навіть одного села різко змінює ситуацію на фронті. Саме такий випадок ми маємо із Рівнополем, обстановку в районі якого описує військовий аналітик Олександр Коваленко.

Вчора було офіційно підтверджено звільнення невеликого села Рівнопіль, площею приблизно півтора км. Але звільнення цього села на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей створило цікавий ефект.

Так, підрозділи окупантів стали залишати смугу забезпечення по правому берегу від Мокрих Ялів, де і знаходиться Рівнопіль, і відійшли на лінію Любимівка-Новозлатопіль-Малинівка, які поряд із Старомлинівкою є опорниками РОВ уже по другій лінії оборони. Тобто по правому флангу виникла сіра зона.

Але не варто цю сіру зону розцінювати як площу для легкої прогулянки.

Легкої прогулянки в "сірій зоні" не передбачається Фото: Генштаб ЗСУ

Так, основна частина підрозділів РОВ залишає цю площу, але там присутня "тилова охорона" — війська прикриття. Також, не забуваємо, що це все ще смуга забезпечення, максимально замінована зона, в радіусі артилерійського вогню.

Тому, незважаючи на відхід основних сил, правий фланг протиснеться не так швидко, як комусь може здатися, але сам факт події показує, як перелом всього-на-всього в районі одного маленького села може вплинути на ситуацію щодо площі, яка в десятки разів більша, ніж саме це село.

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