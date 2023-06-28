Red alert в Україні: як саме працюватиме ізраїльська система раннього оповіщення

Влітку в Україні починає діяти система оповіщення про ракетну атаку Red Alert. Почесний консул Ізраїлю Олег Вишняков пояснює, як це працює і що може дати українцям.

Ізраїльська система раннього оповіщення під час обстрілів "Цева адом" (Червоний колір, або Red Alert) запрацює вже в липні-серпні й пошириться по всій Україні восени.

Відомо, що ця система, яку Ізраїль розробляв для України, влітку буде розміщена в Києві, а восени програма буде розширена й на інші міста України.

Підготовка до реалізації цього проєкту розпочалась ще на початку року. А в травні, посилаючись на неназваних ізраїльських та українських офіційних осіб, новинний сайт Walla повідомив, що офіцери командування тилу ЦАГАЛу протягом останніх місяців кілька разів зустрічалися в Польщі з офіцерами з України для переговорів щодо розгортання системи, подібної до тієї, що використовується в Ізраїлі.

Як ця система працює?

На картинці ми бачимо те, як візуально виглядає сповіщення Red Alert, ізраїльської програми, яка попереджає місцевих жителів про наближення ракетних атак.

Що цікаво, ізраїльська система попередження використовує поєднання радарних і електрооптичних пристроїв для виявлення запусків ракет, ракет і безпілотників, класифікації розміру та загрози, яку вони являють, і визначення на карті районів, які перебувають у небезпеці.

Відтак, громадяни в цих районах отримують попередження через сирени, сповіщення на телефони та повідомлення на телебаченні та радіо.

Цій системі приписують порятунок сотень життів в Ізраїлі протягом багатьох років під час спалахів насильства від терористичних груп у секторі Газа та Лівані, які запускали тисячі снарядів по ізраїльських містах.

Останніми роками точність системи підвищили, щоб вона могла обмежити сповіщення окремими районами великих міст.

Зокрема, у Сдероті система попереджає мешканців приблизно за 15 секунд до підльоту ракет до міста. В Ашкелоні — 30-32 секунди. У "поясі Гази" падіння ракети може бути менш як через 8 секунд після оповіщення.

Ізраїльський радар "Цева адом" (Red Alert) є критично важливим компонентом системи протиракетної оборони країни, яка містить кілька інших передових технологій, таких як система протиракетної оборони "Залізний купол", система протиракетної оборони "David's Sling" та система протиракетної оборони "Стріла". Ці системи працюють разом, щоб забезпечити багаторівневий захист від ракетних загроз із різних джерел.

Однак, на відміну від Ізраїлю, система, призначена для розгортання в Україні, буде містити лише оповіщення, без можливостей перехоплення.

Чим саме буде корисною система "Цева адом" Україні?

Ізраїльська система "Цева адом" ("Red Alert") може бути дуже корисною для України в боротьбі з ракетною загрозою. Через те, що система дозволить українським громадянам отримати інформацію про загрозу вчасно та підвищити їх безпеку.

Крім зменшення кількості жертв, ця система раннього оповіщення може також допомогти у підвищенні ефективності воєнних дій. Українські військові, знаючи про можливий ракетний напад, матимуть більше часу та можливостей для захисту та відповіді на агресію.

Що важливо, Ізраїль має великий досвід у боротьбі з ракетною загрозою, який може бути використаний для розробки оптимальної моделі цієї системи для України. І ця модель буде актуальна і після завершення війни.

Перемога не гарантує завершення ракетних обстрілів: кому як не Ізраїлю знати про це.