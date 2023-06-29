9 порад вiд експерта. Все, що треба знати про радiацiйну катастрофу

Імовірність застосування ядерної зброї чи підриву Запорізької АЕС аналітик Олександр Кочетков вважає низькою. Тим не менш, про всяк випадок нагадує 9 правил радіаційної безпеки.

Вважав і вважаю застосування ЯЗ або підрив Запорізької АЕС малоймовірними. Така оцінка базується на тому, що Кремль плекає надію підкорити Україну та примусити США розпочати переговори про новий світовий порядок. Після ядерної катастрофи це буде неможливо в принципі.

Ситуація, яка складається, не передбачає чогось надзвичайного до кінця літа. Ближче до осені побачимо зміни та проаналізуємо.

Але у зв’язку з висловлюваннями українських і закордонних діячів до мене звертається багато людей із прохання дати рекомендації, що робити, якщо катастрофа все ж станеться.

Перш за все, треба знати, що радіус дії факторів ураження типової тактичної ЯЗ обмежується 10-15 км від точки вибуху. А зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС матиме радіус до 50 км, це пов’язане з тим, що реактори станції практично зупинені.

Поки росіяни контролюють ЗАЕС, розслаблятися не можна Фото: The Guardian

Тобто про якійсь апокаліпсис, коли загинуть усі, не йдеться в принципі. Відповідно, мої рекомендації:

Не панікуйте — ні під час надзвичайної події, ні, тим більше, завчасно: від радіації можна вберегтися, а от стрес руйнує здоров’я невідворотно. Якщо фінанси дозволяють, придбайте собі дозиметр-радіометр (ціна нормального починається зі $100), контролюйте радіаційний стан і спіть спокійно; Пам’ятайте: радіаційне зараження — це не радіація, яка проникає, воно не розповсюджується миттєво. У вас гарантовано буде певний час, щоб почати рятуватися; Довіряйте Службі надзвичайних ситуацій (СНС) — вона постійно моніторить параметри навколишнього середовища, радіацію зокрема. У разі небезпеки повинно бути інформування населення всіма засобами, за аналогією з повітряними тривогами; Сплануйте заздалегідь, що робитимете ви та ваші рідні у випадку надзвичайної події. Кожна зайва хвилина — це ваше втрачене здоров’я. Підготуйте "тривожну валізу" з усім необхідним. Найкращим варіантом є евакуація якнайменше на 100 км від точки надзвичайної події; У випадку підриву ЗАЕС відбудеться радіаційне забруднення Дніпра. Під загрозою опиняться мешканці населених пунктів удовж Дніпра нижче Енергодара за течією. Там евакуація, швидше за все, є безальтернативною. Тому треба буде слідкувати за повідомленнями місцевої влади й СНС; Усвідомте, що найбільша частина радіації потрапляє в організм через органи дихання. Не певен, що в багатьох із нас є протигази в робочому стані. А от марлеві маски після ковіду збереглися. Вони здатні затримувати радіоактивний пил і зменшувати небезпеку променевої хвороби. Тільки міняти їх треба буде не раз на тиждень, а кожні 2 години, краще навіть частіше; У разі евакуації власним автотранспортом вікна повинні бути закриті. Після прибуття в безпечну зону повітряні фільтри авто потрібно поміняти, бо вони стануть концентраторами радіації. Те ж саме щодо одягу. Особисті речі треба буде перевірити на радіоактивний фон. Залишайтеся вдома та не виходьте на вулицю максимально довго, якщо можливості евакуюватися нема, бо рівень забруднення падає кожну добу. Необхідно щільно зачинити всі вікна, загерметизувати всі шпаринки, через які у приміщення може потрапити радіоактивний пил. Це не стосується вентиляційних отворів, їх треба завісити вологими рушниками: повітря в приміщення повинно проходити, пил — ні. Воду з крану пити не можна — треба мати запас питної води; Категорично не треба "профілактично" вживати препарати, які містять йод і його похідні. Такі препарати трохи допомагають, якщо радіоактивне забруднення вже є, але якщо його нема, то вони тільки шкодять організму. Вважається корисним сухе червоне вино, але високоякісне (тобто за ціною від $50) і до 100 гр на добу, не більше. Загалом, єдина профілактика від променевої хвороби — це здоровий спосіб життя.

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