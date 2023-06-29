Тривожні Мелітополь та Бердянськ. Як на цих напрямках росіяни готуються до контратак
Вiйськовий експерт Костянтин Машовець аналізує ситуацію на південному фронті. Там українські війська повільно рухаються вперед, але, схоже, росіяни готують контратаки.
Щодо тенденцій…
1. На Мелітопольському напрямку
Противнику так і не вдалося зупинити просування передових підрозділів ЗСУ на південному напрямку і ситуація для нього починає невблаганно погіршуватися у досить значному масштабі…
291-й мотострілецький полк (МСП) противника продовжив свій відступ в районі с. Роботине, намагаючись зупинити просування ЗСУ на північ і північний захід від села. Але невдало, судячи з усього, українські війська вже зав'язали бої за північну частину самого села.
Водночас передові підрозділи ЗСУ, потіснивши 70-й МСП противника, майже впритул наблизились до головної лінії оборони противника в районі с. Вербове… Командування військ противника ввело у бій на цій ділянці додатково підрозділи 22-ї окремої бригади спеціального призначення (ОБрСпП), 45-ї ОБрСпП, батальйон БАРС-3. В самому селі, фронтом на північ та північний захід, зайняли позиції підрозділи 417-го окремого розвідувального батальйону (ОРБ) противника…
Глибина просування передових підрозділів ЗСУ на цих напрямках становить від 2,7 км до 3,3 км…
Тож, як бачимо, незважаючи на контратаки противника в районі с. Копані та с. Новопокровка, темпи просування ударного оперативно-тактичного угрупування ЗСУ на Мелітопольскому напрямку починають поступово зростати…
Ба більше, через вперте бажання командування противника утримувати н.п., які , скажімо, опинились в не дуже зручному становищі внаслідок просування ЗСУ, ця ситуація посилюється у негативному для противника ключі.
Наприклад, підрозділи 503-го МСП противника, які обороняються в районі с. Нестерянка, вже опинились у становищі, яке, за невеликим винятком, можна порівняти із ситуацією, яка була 2 дні тому в районі с. Рівнопіль. Причому забезпечувати продовження оборони цього району у матеріально-технічному сенсі противник може виключно по рокаді з боку тієї дiлянки, яка зараз знаходиться "під тиском" ЗСУ. По суті, підрозділи 503-го МСП противника у цьому районі стають поступово "заручниками" розвитку ситуації на сусідніх ділянках.
Зі свого боку, безпосередньо на Токмацькому напрямку, незважаючи на той факт, що у противника на рубежі Грозове — Долинка — Мирне — Нестерянка є дуже зручна рокада та обладнаний рубіж оборони, який він уже зайняв військами, зупинити просування українських військ у районі с. П'ятихатки він так і не спромігся… Ймовірно, ЗСУ зуміли обійти с. Жереб'янки зі сходу й просунутись у бік цього рубежу на ділянці, де обороняються залишки батальйону "Шторм-Осетія"…
2. Щодо можливих контратак противника найближчим часом…
В цьому відношенні звертають на себе увагу 2 речі:
- розгортання по рубежу Верхня Криниця — Лісне підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП);
- а також 336-ї ОБрМП противника в районі с. Приютне (по рубежу Приютне — Ремівка) на Бердянському напрямку.
Думаю, найближчим часом саме ці з'єднання противника будуть задіяні у серії контратак на Мелітопольскому та Бердянському напрямках…
Перша, найімовірніше, атакує з рубежу Кам'янське — Лугове у бік Лобкового, а друга з рубежу Степове — Новоукраїнське у бік Левадного…
В обох випадках йдеться про прагнення примусити все-таки зупинитися передові підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих для противника ділянках шляхом створення загрози їхнім флангам.
Що характерно, командування противника діє в обох випадках за типовою схемою:
- обидва з'єднання ще НЕ вводилися у бій… на загрозливих для противника напрямках;
- обидва з'єднання діють виключно у повному (штатному) комплекті своїх сил та засобів (тобто, їх "бережуть", "не розсмикують" по-батальйонно чи по-ротно);
- обидва з'єднання вже вивели свої передові підрозділи на ділянки ймовірних контратак, які ВЖЕ проводять там розвідку боєм.
Думаю, найближчим часом ми таки побачимо ці бригади противника в контратаках…