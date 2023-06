Україна не зможе без готівки. Як перехід на повний безготівковий розрахунок вдарить по економіці та по населенню

Розмови політичних персонажів про негайне скасування інституту готівки контрпродуктивні по суті і не реалізовані в принципі. Хоча, обмовлюся, cashless процес неминучий, але не остаточний апріорі та далеко не раптовий.

Адептам cashless economy now:

кожен п'ятий українець не має рахунку в банку, але, що важливіше, щонайменше кожен десятий-дванадцятий (досвід США, Великої Британії, Німеччини) і далі уникатиме цього свідомо;

низький рівень фінансової грамотності у вікових групах, старших за 60 і, на секундочку, 18-24 роки (дані на кінець 21 року);

фінансова інклюзія українського села статистично нижча за місто;

малий бізнес, що працює за готівку або через касові апарати, втратить 1,5-2% рентабельності (їх заберуть фінансові посередники);

готівка володіє двома найважливішими властивостями, затребуваними завжди: (1) стійкість у разі відключення електроенергії або під час кібератак; (2) це найдемократичніший (вільний від контролю держави і корпорацій) спосіб оплати.

Cashless позбавлений деяких важливих переваг готівкового обігу Фото: PaySpace Magazine

Підсумки на поверхні. Кілька мільйонів українців, насамперед літні люди і жителі сільської місцевості, будуть повністю виключені з економічного життя, а малий і мікробізнес втратить у доходах.

Звідси висновок — не пороти гарячку і не робити дурниць!

До речі, вельми непогано про недоліки заборони на готівку написано в бестселері минулого року від Brett Scott — "Cloudmoney: Cash, Cards, Crypto and the War for our Wallets".

І наостанок, пандемія, окрім власне буму cashless, принесла й інші тренди. Так, наприклад у США, низка округів і міст заборонили безготівкові магазини (San Francisco, Philadelphia, New Jersey).

Джерело