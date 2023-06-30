Фактично із придушеного пригожинського заколоту ПВК 'Вагнер' вийшла переможицею. Блогер Олександр Карпюк пояснює, чому це так і чому це добре для української армії.

ПВК "Вагнер".

Проаналізуймо трохи ситуацію, хоча б субʼєктивно. А то більшість українців не зрозуміли взагалі, що це було та як це нам допомогає (чи не допомагає).

Я дуже здивувався, коли побачив те протистояння, те що "вагнери" пройдуть декілька сотень километрів із мінімальним спротивом, зібʼють декілька бортів ВКС і виставлять Путiна нікчемним — то було й так бонус. Незрозуміло, чому наші співгромадяни вирішили, що "вагнери" забиратимуть владу — вони і є частина системи, тому вони не воюватимуть проти себе. Єдине, що було на порядку денному в той день, — це підписання "вагнерами" контракт із МО РФ. І, судячи зі всього, ФСБ була не дуже в захваті від цього.

Але нумо по порядку.

Спочатку зрозуміймо, що таке ПВК "Вагнер"

В Україні "вагнери" сформували образ підрозділів із зеками. Але це неправильно їх відображає. Бо ще недавно зекам потрапити у "Вагнер" не було можливості. ПВК "Вагнер" — це підрозділ, який підпорядкований ФСБ. Його задача — це неформальний вплив там, де офіційні підрозділи РФ не мають бути. І туди набирали найкращих військових із багатим досвідом. Через поліграф і секретку ФСБ. І військові ЗС РФ йшли у "вагнери", бо, по-перше, там набагато зрозуміліша ситуація для профі з координацією та відповідальностю. По-друге, це свобода й гроші. І грошей там багато. Крім того, військові задачі "вагнерів" періодично включали в себе віджим майна й отримання за це легких грошей. Полон під викуп. Перевезення зброї та незаконних вантажів. Підроблені документи, замовлені вбивства — коротше, спектр їхніх задач доволі широкий. І в основному незаконний.

ПВК "Вагнер" себе показала в Африці та Сирії. Вони віджимали алмазні, золоті й нафтові родовища, підтримували режими, організовували ліквідації. Гроші вони через прокладки виводили в банки у Швейцарії та ОАЕ. Ці гроші, а там мільярди, — це чорний кеш військової машини РФ. Це те, чим вони працюють о світу.

До речі, у ФСБ були підрозділи та кадри, які працювали і в пострадянських країнах, один із найвідоміших для нас представників цих підроздилів — це похмурий гусар Гіркін. Його поматросили й кинули, він пішов до Пригожина в скрутну годину, тому у вусатого нациста так бомбить від Пригожина, хоча по суті вони є продуктом одного відомства. Просто "Вагнер" зміг стати конкурентним, а Гіркін не зміг зробити самостійну військову машину із сепарів, тому туди підключилося МО РФ, почало підтримувати сепарів уже напряму — і Гіркін пішов нах… Звісно, що Кужугетича він теж, мʼяко кажучи, не любить. Треба тільки не забувати одне — всі вони, хоч і різнорідні, але все ж шматки лайна. Але ми відовліклися, продовжімо.

Коли сталася війна в Україні, військова машина ЗС РФ продемонстрували слабкість у компоненті штурмових підрозділів у складі БТГр. Батальонно-тактична група — це дуже ефективна військова одиниця на полі бою. Це, по суті, батальон, якому придані РЕБ, ППО й інші підрозділи, що дають йому можливість виконувати широкий спектр задач. Але роти в цих БТГрах були на початок війни укомплектовані на 40-60% за штатом мирного часу. За задумом Герасимова, ракетні, авіаційні, а потім артилерійські удари повинні були знищити весь можливий спротив, і БТГри повинні були заходити максимально далеко, бо перед ними й спротиву не повинно було й бути. За стратегічними й оперативними цілями відпрацювали ракетами, потім авіація все зачистила, а якщо є там хтось ще стріляє — ну, підняли "Орлана" в повітря, знайшли, хто там живий, і зрівняли все там артою. Яка різниця, багато в тебе в ротах людей, чи ні, якщо їхня задача — встромити прапор на руїнах?

Реальність була дещо іншою. Ракети не завжди влучали, хоча звіти наверх подавалися про знищення всієї ППО та штабів, авіація почала трошки падати з перших днів і могла виконувати задачі без застосування бомбардувальників (а росіянє планували бомбити міста запасами чугуну, як було в Сирії) або з дуже обмеженим використанням. А на землі підрозділам чинили спротив. І некомплектні роти штурмовиків швидко замортизувалися об спротив. І ось у тебе є БТГр із технікою та можливостями, але кого ти в окопи відправиш? Звʼязківців? Артилеристів? Ппошників? Дуже терміново була потрібна штурмова піхота. І для виконання цієї задачі підключили ПВК "Вагнер".

Самі "вагнери" мали у своїй структурі багато інструкторів, досвідчених бійців і джерела надходження неофіційних грошей, які були потрібні для набору та підготовки тієї самої штурмової піхоти. Один шлях вербування — це "вагнер-центри". Інший — тюрми.

У в'язницях набирали зеків, їх учили, координували, привозили. Якщо вони тікали, то "вагнери" виконували функції загородзагонів. Але той самий досвідчений і навчений кістяк "вагнерів" у мʼясних штурмах участі не брав. Координація, артилерія, аеророзвідка, авіація (так, авіація в них теж є), логістика.

Уся неофіційна військова машина РФ включилася в цю війну.

Один зі знаменитих 'наїздів' Пригожина на Міноборони Фото: Скрін відео

Далі ви знаєте. Снарядний голод, конфлікти з дегенератизмом МО РФ (які підігрівали ті військові, які пішли у "вагнери" з МО РФ, і тут раз — і знов улюблений дегенерат Шойгу за штурвалом). Конфлікти, взаємні обвинувачення, "Шойгу, Герасимов, де снаряди?".

І в підсумку Шойгу узгоджує з Путiним підпорядкування ПВК "Вагнер" контрактом із МО РФ. І тут уже багато хто вперся рогом від такої перспективи. Бо не для того ФСБ свою квіточку ростила, щоб МО РФ це все віджало собі.

Бо одна справа — бути псом війни десь в Африці, відкладувати собі на безбідну старість грошенят на рахунки в еміратських банках, почуваючись напівшпійоном-напіврембо, а зовсім інша — сидіти в Україні, очікуючи "хаймарс" у базу, дивлячись, як усе, що багато років вибивалося, зароблялося, координувалося, віддають тувинському телепню.

Далі ви в курсі. Похід Пригожина, абсолютна імпотенція Росгвардії, заблукавші осло..би, декілька збитих бортів та небажання підрозділів ВС РФ протистояти "вагнерам". Там теж зрозуміла мотивація. Ти зараз когось там вальнеш, і за тебе якби закон, але там люди взагалі поза законом. Переходити дорогу їм — собі дорожче. Потім знайдуть, і тебе ніхто не захистить.

По ітогу Пригожин все ж добився свого

ЧВК Вагнер не буде підписувати контракти з МО РФ. Будуть мати базу в Белорусі. Скоріш за все, доступу до зброї та кадрів з російсько-української війни вони не отримають, але і пох, Пригожин сам заявляв що їм більш цікаво займатись тим, чим і раніше, а не рубатись на війні, де в них вибивають цінних кадрів ракетними ударами, без особливих лівих джерел доходу. ЧВК Вагнер хоче знов бути солдатами вдачі, а не підпорядковуватися МО РФ та воювати в Україні.

Сам Лукашенко привів в свою країну, з одного боку, бомбу, яка колись рване, але з другого — він забетонував свою владу у країні. Тепер там ніяких протестів точно не буде проти Луки. "Вагнери" танками пройдуться по любому.

А що МО РФ? А вони якби в ахере. Є думки, що багато хто підтримав "вагнерів", і зараз тих хто підтримував цей заколот, відсувають від важилів впливу. В самі важкі часи для ВС РФ вони отримали удар в спіну, втратили велику кількість досвідчених командиров та механізмів, які підтримували цю війну. І замінити їх кадирівцями чи якоюсь іншою ЧВК вже не вийде. Якби там що не казали, я вважаю, що ЧВК Вагнер це протистояння виграв, залишившись незалежною військовою одиницею. А також продемонстрував Путіну, які перспективи незалежних військових формувань у випадках незгоди з офіційною лінією командування будуть мати своє місто у майбутньому. А це означає що РФ зараз повинна витратити багато ресурсів, щоб підсилити Росгвардію, яка буде на обратній стороні барикад.

І це в час контрнаступу.

Ну що сказати. Мені все подобається поки що. Пригожин зробив набагато більше, ніж просто збив декілька бортів та зробив хорошими декілька руських. Він розбалансував існуючу військову машину, та створив внутрішню конфронтацію під час активної військової операції. А які це буде мати наслідки — побачимо пізніше. Але я думаю, що вони нам сподобаються

Окремо цікава історічна паралель. Путін — це продукт КГБ. ЧВК Вагнер — це продукт ФСБ, а ФСБ — це правонаступник КГБ. А Путін колись був керівником ФСБ. Той випадок, коли КГБ став тим самим уроборосом, який і пожирає сам себе.

Ну і останнє — чому я вважаю причетним до ЧВК Вагнер саме ФСБ, а не ГРУ. Хоча ЧВК Вагнер імплементований і у ФСБ, і а ГРУ, і в Росгвардію, і в МО РФ, просто по-різному і з різним ступенем впливу. Зброю, бк та паливо, наприклад, "вагнери" отримували через ГРУ МО РФ. Але навіть фсбешник Гіркин отримував для сепарів зброю теж через МО РФ. Тому вони взаємозвʼязані, це факт.

Але по словам того ж Лукашенко, домовленності з Пригожиним були досягнуті при посередництві голови ФСБ Бортнікова та замміністра оборони РФ Євкурова. Саме ФСБ заявило про закриття кримінальної справи по Пригожину. Ну і саме ФСБ було спікером Пригожинського заколоту.

Ну а Гіркін сам признався якось, що він співробітник ФСБ та ловили його з лівим ФСБешним паспортом. І чогось ГРУ в ціх подіях як не було.

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