Україна без готівки. Які ризики та які бонуси отримає країна з повним переходом на безготівку

Відмова від готівки в Україні — процес правильний, переконаний економіст Віталій Шапран . Але його потрібно здійснювати плавно, тоді він принесе користь економіці країни.

Чи зможе Україна відмовитись від готівки? Друзі, провів для Вас невелике дослідження, бо займався цим питанням у 2020-2021 рр. і трохи займаюсь зараз. Так от, у мене для вас три новини:

Ефективність податкової реформи 10-10-10 чи інших варіантів без реформування системи готівкового обігу буде близька до нуля, мета — за 5 років хоча б наздогнати Чехію за % готівки в грошовій масі. Ніякої заборони готівки робити не потрібно, потрібен плавний повільний тиск через регулювання ринку готівкової гривні (хто не банкір, можливо для Вас буде новиною, але в країні давно існує міжбанківській ринок готівкової гривні, яку купують за безготівкову). Підключати податківців до баз даних СЕП (системи електронних платежiв) та банківських платежів можна тільки після зниження податкового навантаження.

Відхід готівки з обороту зменшить можливість схематозів Фото: Getty Images

Ну і загалом, в ОП молодці ті, хто штовхає такі прогресивні ідеї — це справжня реформа фінансової системи, яка здатна змінити Україну, хоча і залишить без роботи тих…, які кришують податковий схематоз. А тому в перспективі зникнення схематозу призведе до зменшення корупції (але не через зменшення частки готівки в обігу, а через руйнування схематозу).

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