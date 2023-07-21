Не слухайте росіян! Чому саме зараз частішають інформаційні атаки на українців

На полі бою росіяни відчувають великі проблеми, тому максимально задіють асиметричні заходи, попереджає аналітик Олексій Копитько . Ворог намагається розгойдати хвилю за кількома темами, змусивши українців перегризтися — і дуже важливо розуміти суть того, що відбувається.

Невелике нагадування.

Згадайте, що коїлося рік тому. У липні 2022 року росіяни, частина західних політиків і корисні ідіоти в Україні, які долучилися до них, розгойдали тему нібито недостатнього контролю над західними озброєннями.

Дописалися до того, що військово-політичне керівництво України втратило довіру партнерів і тепер ми всі помремо.

Росіяни робили це зі зрозумілих причин, західники награвали собі політичні бали у внутрішніх розкладах, а наші діячі від природи альтернативно обдаровані.

Відтоді отримано на порядок більше зброї і в кількісному, і в якісному відношенні. І ЖОДНИХ претензій з боку партнерів. Від слова зовсім.

Касетні снаряди стали однією з тем російської інформаційної війни Фото: Sky News

Навпаки — висока оцінка вжитих Україною заходів. Хоча вкидання на тему контролю не припиняються, різного роду шкідливі організми, зокрема — доморощені, на цій темі паразитують.

Це до чого. Оскільки на полі бою росіяни відчувають великі проблеми, вони зараз максимально задіють асиметричні заходи. Уже намагаються розгойдати хвилю і по касетних боєприпасах, і по продовольчій безпеці, і по низці інших тем, які будуть крутити на заході і закидати нам, щоб ми самі себе загризли.

Також росіяни максимально нарощуватимуть терористичні атаки не на Київ, а на інші міста, щоб викликати невдоволення і каналізувати негатив на столицю. 12 ракет Х-22 за два дні — це атака невибірковою зброєю великої потужності по цивільних цілях, чистої води державний тероризм.

З огляду на початок відкритої політичної боротьби (хоча це цілковите безумство), варто максимально акуратно ставитися до подібних сюжетів.

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