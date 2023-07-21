Не слухайте росіян! Чому саме зараз частішають інформаційні атаки на українців
На полі бою росіяни відчувають великі проблеми, тому максимально задіють асиметричні заходи, попереджає аналітик Олексій Копитько. Ворог намагається розгойдати хвилю за кількома темами, змусивши українців перегризтися — і дуже важливо розуміти суть того, що відбувається.
Невелике нагадування.
Згадайте, що коїлося рік тому. У липні 2022 року росіяни, частина західних політиків і корисні ідіоти в Україні, які долучилися до них, розгойдали тему нібито недостатнього контролю над західними озброєннями.
Дописалися до того, що військово-політичне керівництво України втратило довіру партнерів і тепер ми всі помремо.
Росіяни робили це зі зрозумілих причин, західники награвали собі політичні бали у внутрішніх розкладах, а наші діячі від природи альтернативно обдаровані.
Відтоді отримано на порядок більше зброї і в кількісному, і в якісному відношенні. І ЖОДНИХ претензій з боку партнерів. Від слова зовсім.
Навпаки — висока оцінка вжитих Україною заходів. Хоча вкидання на тему контролю не припиняються, різного роду шкідливі організми, зокрема — доморощені, на цій темі паразитують.
Це до чого. Оскільки на полі бою росіяни відчувають великі проблеми, вони зараз максимально задіють асиметричні заходи. Уже намагаються розгойдати хвилю і по касетних боєприпасах, і по продовольчій безпеці, і по низці інших тем, які будуть крутити на заході і закидати нам, щоб ми самі себе загризли.
Також росіяни максимально нарощуватимуть терористичні атаки не на Київ, а на інші міста, щоб викликати невдоволення і каналізувати негатив на столицю. 12 ракет Х-22 за два дні — це атака невибірковою зброєю великої потужності по цивільних цілях, чистої води державний тероризм.
З огляду на початок відкритої політичної боротьби (хоча це цілковите безумство), варто максимально акуратно ставитися до подібних сюжетів.Важливо