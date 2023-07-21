Не слушайте россиян! Почему именно сейчас учащаются информационные атаки на украинцев

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Небольшая напоминалка.

Вспомните, что творилось год назад. В июле 2022 года россияне, часть западных политиков и примкнувшие к ним полезные идиоты в Украине раскачали тему якобы недостаточного контроля над западными вооружениями.

Дописались до того, что военно-политическое руководство Украины утратило доверие партнеров и теперь мы все умрем.

Россияне делали это по понятным причинам, западники наигрывали себе политические баллы во внутренних раскладах, а наши деятели от природы альтернативно одарены.

С тех пор получено на порядок больше оружия и в количественном, и в качественном выражении. И НИКАКИХ претензий со стороны партнеров. От слова совсем.

Кассетные снаряды стали одной из тем российской информационной войны Фото: Sky News

Наоборот — высокая оценка предпринятых Украиной мер. Хотя вбросы на тему контроля не прекращаются, разного рода вредоносные организмы, в т.ч. — доморощенные, на этой теме паразитируют.

Это к чему. Поскольку на поле боя россияне испытывают большие проблемы, они сейчас максимально задействуют асимметричные меры. Уже пытаются раскачать волну и по кассетным боеприпасам, и по продовольственной безопасности, и по ряду других тем, которые будут крутить на западе и забрасывать нам, чтоб мы сами себя загрызли.

Также россияне будут максимально наращивать террористические атаки не на Киев, а на другие города, чтобы вызвать недовольство и канализировать негатив на столицу. 12 ракет Х-22 за два дня — это атака неизбирательным оружием большой мощности по гражданским целям, чистой воды государственный терроризм.

Учитывая начало открытой политической борьбы (хотя это полное безумие), стоит максимально аккуратно относиться к подобным сюжетам.

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