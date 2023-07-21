Не слушайте россиян! Почему именно сейчас учащаются информационные атаки на украинцев
На поле боя россияне испытывают большие проблемы, поэтому максимально задействуют асимметричные меры, предупреждает аналитик Алексей Копытько. Враг пытается раскачать волну по нескольким темам, заставив украинцев перегрызться — и очень важно понимать суть происходящего.
Небольшая напоминалка.
Вспомните, что творилось год назад. В июле 2022 года россияне, часть западных политиков и примкнувшие к ним полезные идиоты в Украине раскачали тему якобы недостаточного контроля над западными вооружениями.
Дописались до того, что военно-политическое руководство Украины утратило доверие партнеров и теперь мы все умрем.
Россияне делали это по понятным причинам, западники наигрывали себе политические баллы во внутренних раскладах, а наши деятели от природы альтернативно одарены.
С тех пор получено на порядок больше оружия и в количественном, и в качественном выражении. И НИКАКИХ претензий со стороны партнеров. От слова совсем.
Наоборот — высокая оценка предпринятых Украиной мер. Хотя вбросы на тему контроля не прекращаются, разного рода вредоносные организмы, в т.ч. — доморощенные, на этой теме паразитируют.
Это к чему. Поскольку на поле боя россияне испытывают большие проблемы, они сейчас максимально задействуют асимметричные меры. Уже пытаются раскачать волну и по кассетным боеприпасам, и по продовольственной безопасности, и по ряду других тем, которые будут крутить на западе и забрасывать нам, чтоб мы сами себя загрызли.
Также россияне будут максимально наращивать террористические атаки не на Киев, а на другие города, чтобы вызвать недовольство и канализировать негатив на столицу. 12 ракет Х-22 за два дня — это атака неизбирательным оружием большой мощности по гражданским целям, чистой воды государственный терроризм.
Учитывая начало открытой политической борьбы (хотя это полное безумие), стоит максимально аккуратно относиться к подобным сюжетам.Важно