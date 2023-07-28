Українці знайшли в Польщі економічний рай. Як повернути їх після цього додому?

У Польщі українці знайшли майбутнє, зумівши вбудуватися в економічну систему цієї західної країни. Чому після цього вони мають думати про повернення додому, ставить питання економіст Петро Чернишов

Цікава цифра

Читаючи на дивані останній журнал The Economist — побачив статтю про те, як українці змінюють Польщу.

Про нові українські ресторани, кав'ярні, салони краси, коворкінги, "Нову Пошту" (у неї в Польщі, як пише журнал, уже 21 відділення — але, знаючи, як вони швидкі, — думаю, що вже більше)...

Про продукти для українців і від українців у супермаркетах. Про польські банки — які дозволяють українцям відкривати рахунки без польської адреси і номера телефону — щоб не втратити нових активних клієнтів!

А ось і цифра — виявляється, 2023 року щомісяця в середньому в Польщі в середньому відкривали 2300 бізнесів з одним українським засновником (те, що у нас називають ФОП). Це означає — 77 таких бізнесів на день! Або понад 27 тисяч на рік.

Українці чудово вбудовуються в економічну систему Польщі

І це не враховуючи бізнесів, які були відкриті більш ніж одним засновником з України або ж разом із польськими партнерами — тобто реальна кількість набагато більша.

Написано, що Польща повністю прирівняла українських засновників бізнесів до своїх. Пишуть, що Польщі дуже потрібні ці бізнеси!

У Польщі ринок із 40 мільйонів, він росте (це єдина країна в Європі, яка останні 10 років не падала у своєму ВВП), де шикарна інфраструктура (сам там був і бачив) і, звісно ж, немає взагалі ніякої митниці з Євросоюзом. А є навпаки — гранти, які можна отримати на відкриття бізнесу (знаю з перших рук — отримували близькі мені люди)

А тепер питання — а як же все-таки вмовити приблизно 2,5 мільйони українців, які живуть зараз у Польщі, повернутися назад в Україну?

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