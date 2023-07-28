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Думки

Українці знайшли в Польщі економічний рай. Як повернути їх після цього додому?

У Польщі українці знайшли майбутнє, зумівши вбудуватися в економічну систему цієї західної країни. Чому після цього вони мають думати про повернення додому, ставить питання економіст Петро Чернишов

Петро Чернишов
Петро Чернишов
Доктор економічних наук
eye 111
україна, польща, прапор
Фото: BaltNews.ee | Українці змінюють Польщу. Чи захочуть вони після цього повертатися в Україну?
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Цікава цифра

Читаючи на дивані останній журнал The Economist — побачив статтю про те, як українці змінюють Польщу.

Про нові українські ресторани, кав'ярні, салони краси, коворкінги, "Нову Пошту" (у неї в Польщі, як пише журнал, уже 21 відділення — але, знаючи, як вони швидкі, — думаю, що вже більше)...

Про продукти для українців і від українців у супермаркетах. Про польські банки — які дозволяють українцям відкривати рахунки без польської адреси і номера телефону — щоб не втратити нових активних клієнтів!

А ось і цифра — виявляється, 2023 року щомісяця в середньому в Польщі в середньому відкривали 2300 бізнесів з одним українським засновником (те, що у нас називають ФОП). Це означає — 77 таких бізнесів на день! Або понад 27 тисяч на рік.

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Українці чудово вбудовуються в економічну систему Польщі

І це не враховуючи бізнесів, які були відкриті більш ніж одним засновником з України або ж разом із польськими партнерами — тобто реальна кількість набагато більша.

Написано, що Польща повністю прирівняла українських засновників бізнесів до своїх. Пишуть, що Польщі дуже потрібні ці бізнеси!

У Польщі ринок із 40 мільйонів, він росте (це єдина країна в Європі, яка останні 10 років не падала у своєму ВВП), де шикарна інфраструктура (сам там був і бачив) і, звісно ж, немає взагалі ніякої митниці з Євросоюзом. А є навпаки — гранти, які можна отримати на відкриття бізнесу (знаю з перших рук — отримували близькі мені люди)

А тепер питання — а як же все-таки вмовити приблизно 2,5 мільйони українців, які живуть зараз у Польщі, повернутися назад в Україну?

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