Забуваємо історію: чому Україна не повинна відмовлятися від зйомок фільмів і серіалів під час війни

Країну потрібно відбудовувати. Житло для людей. Ремонт шкіл та лікарень (там де це можливо), відновлення інфраструктури. Це однозначно треба робити. Але без корупції, без відкатів, без скандалів.

Нездорові процеси в державі та суспільстві…

Чи правильно зараз класти бруківку чи дороги під час кривавої війни? Однозначно ні.

Чи правильно знімати дебільні серіали про сумнівних персонажів? Однозначно ні.

Чи правильно депутатам кататись по Мальдівах? Також однозначно ні.

Чи варто чіпляти герб на "Родіну-Мать" за 800тисяч доларів? Теж не дуже.

Але є й інша сторона медалі.

Країну потрібно відбудовувати. Житло для людей. Ремонт шкіл та лікарень (там де це можливо), відновлення інфраструктури. Це однозначно треба робити. Але без корупції, без відкатів, без скандалів. Культуру потрібно підтримувати. Фільми та серіали теж треба знімати, але не бридоту, типу "Інгульця", а важливі соціо-культурні продукти. Про наших Героїв. Про наше життя. Про нашу країну. Культура під час війни це важливо, але не у виконанні невігласів, які 30 років будувати тут проросійський медіаринок. Катаєшся по "мальдівах" під час війни — здавай мандат. Депутатів, які сюди приїжджають раз на місяць нам не потрібно. Щодо "Родіни Матєрі", то не герб там треба чіпляти, а зносити цей рудимент-символ УРСР.

І це варто було б зробити це давно. А ми далі бавимось…

І останнє.

Музей Голодомору.

Вибачте, але добудовати його треба.

Бо якщо Україна забуває про історію, то ми приречені ходити по колу…

Вибачте, але перекласти бруківку на одній вулиці варту рівно стільки — скільки добудувати Меморіал Памʼяті загиблим від московських окупантів під час трьох Голодоморів…

Джерело