Повністю заборонити бюджетні витрати: як навчиться витрачати гроші на ЗСУ, а не на серіали та бруківку

"Найбільш вірогідний варіант – заборона фінансування на час воєнного стану будь-яких статей бюджетів, окрім захищених. Думаю, таке рішення буде прийнято – бо інакше до любителів барабанів та електросковорідок "не доходить". Думка

Впевнений, ваша стрічка соцмереж як і моя переповнена шокуючими скрінами державних тендерів. А ще – коментарями волонтерів: скільки дронів для фронту можна було б купити на ці мільйони.

І такі порівняння вражають ще більше, ніж суми в гривнях чи доларах. Бо за долари чи гривні не купиш людське життя. А умовна валюта "дрон" має свій курс конвертації.

Більше дронів – більше врятованих життів. Цю формулу вам підтвердить кожен військовий, що зараз на передовій. Можу підтвердити її і я, учасник АТО, який пройшов Слов'янськ, Дебальцеве, Курахове, Піски.

З точки зору технічних засобів війна-2014 відрізнялася від війни-2023, але суть була незмінною: перемога досягалася не лише героїзмом бійців, а й їх забезпеченням. Яке коштує грошей. Великих грошей. Але не буду багато про очевидне.

Ми з колегами по Верховній Раді вже працюємо над вирішенням цієї ганебної проблеми. Найбільш вірогідний варіант – заборона фінансування на час воєнного стану будь-яких статей бюджетів, окрім захищених. Думаю, таке рішення буде прийнято – бо інакше до любителів барабанів та електросковорідок "не доходить".

Я вже передбачаю зойки тисяч корупціонерів! Чекаємо на десятки страшних історій в стилі "бабуся прийшла в лікарню, а їй на голову впала стеля, бо на ремонт грошей не дали". А інша бабуся до лікарні не дійшла, бо міст підірвали рашисти, а гроші на відбудову забрали "погані депутати".

Одразу ж поставлю крапку в цьому питанні: наведені випадки якраз стосуються захищених статей бюджету. Заборона торкнеться барабанів, адаптації сценаріїв та решти "концепцій стратегічного розвитку".

І відповім деяким міським головам, пости яких я вже бачив у соцмережах. Ця заборона стосуватиметься також і центральних органів влади. Так так, в тому числі міністерства культури.

Чи це вирішить проблему? Так. Але не повністю. Я недарма навів приклад із будівництвом укриття в дитячому таборі. Це, безумовно, логічна витрата у воєнний час.

Але диявол криється в деталях. І це навіть не місцезнаходження цього укриття. Зараз жоден дитячий табір не може працювати, якщо в ньому немає укриття. Навіть, якщо він знаходиться в максимально безпечній області нашої країни. В даному випадку проблема в сумі коштів. Бо 14 млн грн – м’яко кажучи, забагато для укриття на 140 осіб. Якщо тільки там не передбачені позолочені канделябри та картини з аукціону Sotheby’s.

Я добре знаю, про що кажу. Зараз мій благодійний фонд реалізує проєкт Freedom Space: ми облаштовуємо більше 30 укриттів у школах та дитсадочках різних міст, від Тернополя й Хмельницького до Харкова й Запоріжжя.

Так ось: кошторис одного укриття в великих школах, де вчаться 1300 дітей становить приблизно 3–4 млн грн. Мова йде про перетворення жахливого захаращеного підвалу на комфортний простір. Де не просто пофарбовані стіни, а є меблі, дитячі килимки, м’які іграшки й навіть кінопроектори. І, ще раз підкреслюю, де можуть розміститися не 140 осіб, а набагато більше.

Ми ретельно слідкуємо, щоб ці 3–4 млн не перетворилися на 14 млн за рахунок умисних зловживань або неумисної халатності. Перевіряємо кожну платіжку, "виловлюємо" кожну зайву плитку чи шкаф. Бо це – кошти міжнародних донорів, за які я несу відповідальність.

Власне, в цьому і полягає позитивний ефект від скандалів з барабанами та серіалами. Ми, українці, вчимося сприймати державні кошти як свої власні. І дивитися на скріни з Prozorro з сумнівними сумами з такою ж люттю, як на злодія, що намагається витягнути з сумки наш власний гаманець.

На жаль, ми не навчилися такому ставленню, поки ці кошти виражалися в гривнях. На щастя, ми схаменулися, коли ці кошти стали виражатися в дронах. Бо це – валюта нашого життя.

І мова не лише про життя військових на фронті. Зрештою, "прилетіти" може і в дах величезного будинку, який корупціонер побудував собі на "доходи" від тендеру на розробку концепції серіалу про барабани. І тоді вже пізно буде шкодувати, що свого часу він обрав банкноту в сто доларів, а не в сто дронів.

А зі свого боку я вже пропонував діяти ще жорсткіше. Наприклад, внести до закону про бюджет на цей рік деякі правки. Ввести верхній поріг у зарплатні керівників держпідприємств на рівні 15 мінімальних заробітних плат, заборонити їм витрачати бюджетні кошти на публічні закупівлі, пов’язані з власним піаром. А також зменшити видатки Мінкульта та спрямувати вивільнені кошти в Фонд ліквідації наслідків агресії РФ. Ми маємо зупинити цю вакханалію з бюджетними грошима. У нас є, куди їх витрачати.

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