Жорстка зима в Україні. Економісти прогнозують зліт цін на генератори, свічки та акумулятори

Зимові блекаути в українських містах неминучі, навіть якщо Росія не застосує масовані ракетні удари. Простий дизельний генератор зараз коштує близько 20 тисяч гривень, але наприкінці осені ціна дійде до 25 тисяч. Попит на генератори, пауербанки та інші енерготовари збільшиться до 20%, підрахували економісти.

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Зима в Україні буде жорсткою. Російські війська завдали сильної шкоди енергосистемі, тому відновлення навіть половини потужностей до початку нового опалювального сезону під питанням, впевнені енергоексперти.

Прогнозуються повторні масові відключення світла і тепла за відсутності нових ракетних ударів ЗС РФ. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прямо сказав про сильну вразливість української енергосистеми до блекаутів.

Фахівці радять готуватися вже зараз — купувати генератори, пауербанки, пристрої безперебійного живлення, свічки та інші енерготовари.

Опитані Фокусом економісти вважають, що ажіотажу на генератори та акумулятори вже не буде. Економіст Андрій Новак прогнозує подорожчання техніки на рівні 15-20%.

Середня ціна звичайного дизельного генератора зараз перебуває в межах 20 тисяч гривень, бензинового — 13-15 тисяч. Наприкінці осені їхня вартість може дійти до 25-18 тисяч гривень.

"Традиційно перед новим опалювальним сезоном попит на генератори, свічки та акумуляторні лампи в умовах масових відключень світла зросте. Минулого опалювального сезону багато українців уже запаслися технікою і цього року паніки на ринку не буде. Певну реакцію викличуть повідомлення влади про важку зиму", — прокоментував Новак Фокусу.

Закупівлі генераторів і павербанків перед зимою: чи бігти в магазини?

У ціні будуть сонячні батареї та акумуляторні лампи китайського виробництва. Минулий сезон і блекаути, на думку Новака, застали українців зненацька — не було достатньої кількості товарів на ринку.

"Ринок перенаситився, дефіциту енерготоварів немає. Рік тому генератори важко було дістати навіть за кордоном. Курс гривні майже рік стабільний, тому стрибка цін через імпорт чекати не варто", — запевнив він.

Економічний експерт, аналітик Борис Кушнірук закликає українців готуватися до зими в міру надходження проблем і не скуповувати хаотично енерготехніку.

"Ажіотажний попит можливий за сильних проблем. Якщо їх вдасться розв'язати, зокрема за рахунок роботи українських ППО, ціни істотно не зростуть. Народ відреагує на ситуацію за фактом. Продавці теж у складному становищі. Оптова закупівля може зробити їх банкрутами — продавати доведеться собі у збиток", — сказав Кушнірук.

За словами економіста, Нацбанку краще проводити повільну девальвацію гривні, а не тримати курс і різко його опускати.

"Прогнозована ситуація можлива при коливанні курсу в межах 1% на місяць. Зростання цін через імпорт не буде, на пауербанки навряд чи зросте ціна на зовнішньому ринку", — підсумував експерт.

Фокус в окремому матеріалі аналізував, наскільки українська енергосистема готова до зими після масштабних ракетних атак. В Укренерго заявили про виконання 60% запланованих ремонтних робіт.

Енергоексперти раніше попереджали українців про вельми складну зиму 2023-2024 років. Ракетні удари армії РФ зруйнували багато обладнання енергетичної інфраструктури, її неможливо відновити за рік.