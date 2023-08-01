Американське прикриття з повітря: як ізраїльський корабель зумів прорвати морську блокаду Росії

31 липня ізраїльський корабель після оголошеної зернової блокади Росії вперше прорвався до України, попри небезпеку обстрілів і після бомбардування 24 липня російськими беспілотниками українського порту "Рені" на Дунаї. Про те, як це вдалося, розповiв почесний консул Держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняков.

Починаючи свою подорож із Ашдода, ізраїльський корабель відкрито рекламував пункт призначення через AIS — Україна — і перетнув Чорне море за прямим курсом.

Це корабель Ams1, і за ним дібралися до України ще два цивільні кораблі: Sahin 2 і Yilmaz Kaptan (Греція і Туреччина/Грузія).

Успішний прорив блокади може дати сигнал міжнародним експортерам, що відновлювати операції з українських портів досить безпечно Успішний прорив блокади може дати сигнал міжнародним експортерам, що відновлювати операції з українських портів досить безпечно

Що цьому передувало?

Після того, як президент Росії Володимир Путін 17 липня вивів свою країну з укладеної за посередництва ООН угоди про морський коридор, що дозволяла безпечне транспортування українського зерна, почалися масовані обстріли російськими військовими Одеси й інших українських продовольчих експортних об’єктів.

Обстріли мали на меті не тільки витіснити український експорт зерна зі світових ринків, але й підiрвати підтримку Києва в ЄС, особливо серед країн Центральної та Східної Європи, порушуючи внутрішні сільськогосподарські ринки країн.

19 липня Росія заявила, що вважатиме "воєнними цілями" всі морські судна, які прямують в українські порти. А 24 липня відбулося бомбардування російськими беспілотниками українського порту "Рені" на Дунаї, що неабияк спантеличило експортерів.

Потенційний хаос у румунських портах мав не лише вплинути на експорт українського зерна, а й ускладнити транспортування в протилежному напрямку палива та військової допомоги — усього, що дозволяє Україні протистояти агресії Росії.

Однак не минуло й тижня після цієї події, а вже знайшлися експортери, які пішли на свідомий ризик і відправили свої кораблі в Україну. Що ж вплинуло на рішення відважних мореплавців піти на цей крок?

Як ізраїльському кораблю вдалося дібратися до України?

Над кораблями, які прямували в Україну, патрулювали не менш ніж чотири військові літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, американський "Челенджер" із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Жоден із літаків зазвичай не має зброї, але винищувачі НАТО, включно з італійськими винищувачами Eurofighter і румунськими F-16, були поблизу в Румунії.

РФ навіть не намагалася запобігти переправленню корабля, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами Чорноморського регіону

Чому РФ не втрутилася? Ні "Сергій Котов", ні будь-яке інше російське судно не втручалося.

Основна причина в тому, що три цивільні судна прямували не в Одесу, а в Ізмаїл. Російські ракети регулярно завдають ударів по Одесі, але напади на дунайські порти відбуваються рідше, ймовірно, через близькість цих портів до території НАТО. Від Ізмаїла до території Румунії всього кілька сотень метрів.

Імовірно, РФ навіть не намагалася запобігти переправленню корабля, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами Чорноморського регіону, включно з членами НАТО — Румунією, Болгарією і Туреччиною.

Які наслідки успішного прориву блокади?

Успішний прорив блокади може дати сигнал міжнародним експортерам, що відновлювати операції з українських портів досить безпечно. Схоже, що російські сили не бажають або не можуть примусово зупиняти й обшукувати нейтральні судна, які прямують до України через Чорне море, попри нібито висунуті для цього умови.

Питання, чи ризикуватимуть вантажовідправники довшою поїздкою в Одесу, що на кількасот кілометрів на північ від Дунаю, залишається відкритим. Адже дунайським портам бракує потужності, щоб повністю замінити Одесу як зерновий порт.