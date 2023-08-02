Повернення виплати 6500 грн: на які кроки піде держава, щоб забрати видані громадянам кошти

"Якщо ви є особою, страхувальником якої є бюджетна установа, то ви не маєте право на допомогу в рамках єПідтримки. Тому твердження щодо необхідності повернення наданих грошових коштів є цілком обґрунтованими". Думка

У мережі шириться лист від Міністерства освіти України, яке вимагає вчителів повернути 6500 грн, які були видані для підтримки після 24 лютого через єПідтримку. Мовляв, додаткові кошти викладачам були виплачені неправомірно. Чому так вийшло?

Як працює єПідтримка?

Діяльність програми єПідтримка унормована постановою КМУ від 09.12.2021 за № 1272"Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка"".

У постанові передбачено, що допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам — підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС. Варто зазначити, що в цьому випадку КМУ розпорядженням від 06.03.2022 за № 204-р "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках єПідтримки затвердив перелік таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська та м. Київ, Луганська, миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;

не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Згідно з п. 12 ст. 2 Бюджетного Кодексу України, бюджетними установами є: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Отже, виходячи з вищезазначеного, до бюджетних установ відносяться: Верховна Рада; Адміністрація Президента; міністерства і відомства; місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування (районні, районні у містах, міські, селищні, сільські ради); державні установи і організації, що фінансуються з бюджету.

Держава передбачила допомогу 6500 грн лише для деяких категорій громадян та для обмеженого переліку обсластей Фото: УНІАН/Максим Поліщук

У постанові КМУ про єПідтримку передбачено, що для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно:

установити мобільний додаток Порталу Дія на електронному носіїта пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

обрати у мобільному додатку Порталу Дія послугу "єПідтримка";

відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання "єПідтримка" у відповідному банку;

подати запит на отримання допомоги, який має містити наступні дані:прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);дата народження;реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (за наявності);номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги.

І після відповідних верифікацій, очікувати у Дії повідомлення про або надання допомоги, або у відхиленні запиту.

Якщо ви є особою, страхувальником якої є бюджетна установа (саме про це йде мова у листі до КНЕУ, бо КНЕУ є державною організацією) то ви не маєте право на допомогу в рамках єПідтримки. Тому відповідні твердження в листі щодо повернення грошових коштів є, на мій погляд, цілком обґрунтованими.

Хто не мав права претендувати на виплату 6500 грн від єПідтримки?

До прикладу, працівники бюджетних установ, про це я вже вище зазначав. А ось на питання, чому відповідну допомогу отримали люди, які не мали права її отримати, я відповіді не дам.

Так, згідно п. 5-1 постанови КМУ щодо єПідтримки для визначення застрахованих осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України.

Протягом одного робочого дня з дня визначення території, на якій проводяться бойові дії, ДПС передає Пенсійному фонду України відомості страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Якщо держава обере класичній варіант поведінки – осіб, які безпідставно отримали грошові кошти в рамках єПідтримки, очікують позови та судова тяганина

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

Тобто відповідні державні органи повинні були отримувати інформацію про місце роботи осіб, які претендують на отримання допомоги. Чому це не відбулося, я відповісти не можу. Можливо, на якомусь етапі обміну інформації відбувся збій або хтосьщось комусь не повідомив і особи, які не мали права на отримання відповідних виплат, відповідні виплати отримали.

Лист-повідомлення щодо повернення виплати не має обов’язкової сили та не зобов’язує особу одразу повернути безпідставно отримані грошові кошти

З листа КНЕУ (щодо необхідності повернути виплату — Фокус) вбачається, що перевірка осіб на відповідність критеріїв, які передбачені постановою КМУ, все ж таки була проведена, та відповідні особи були виявлені. Чому відповідна перевірка не проводилася на етапі надання допомоги – питання відкрите.

Чи треба обов’язково повертати виплату 6500 грн від єПідтримки?

Лист-повідомлення (щодо повернення виплати — Фокус), звісно, не має обов’язкової сили та не зобов’язує особу одразу повернути безпідставно отримані грошові кошти. Проте в такий спосіб держава пропонує в добровільному порядку особам повернути такі грошові кошти.

Це, так би мовити, попередження держави про можливі подальші дії по примусовому стягненню грошових коштів з осіб, які їх отримали безпідставно.

Якщо держава обере класичній варіант поведінки – осіб, які безпідставно отримали грошові кошти в рамках єПідтримки, очікують позови та судова тяганина

Знову ж таки, оскільки вказаний лист не встановлює обов’язок для повернення відповідних грошових коштів, повертати грошові кошти, чи не повертати у відповідь саме на цей лист – повинна вирішувати кожна особа самостійно. На мій погляд, варто повернути.

Щодо законного повідомлення про необхідність повернення коштів, то вказаний лист-повідомлення також є законним, якоїсь єдиної форми повідомлення не існує.

Наприклад, це може бути персоніфікована вимога про повернення грошових коштів, направлена конкретній особі, або одразу направлена позовна заява.

Держава може ініціювати судові позови щодо неправомірної виплати державної грошової допомоги Фото: Flickr

Все буде залежати від того, який примусовий спосіб повернення грошових коштів обере держава:

дзвінки щодо повернення грошових коштів;

направлення вимоги про повернення грошових коштів;

подання позову до суду про повернення грошових коштів.

Не виключено, що держава винайде, якийсь спеціальний механізм повернення безпідставно отриманих грошових коштів в рамках єПідтримки. Наприклад, якщо особи є працівниками державної установи (того ж КНЕУ, про який йде мова у листі), можливо, будуть впроваджені певні автоматичні відрахування з заробітної плати протягом якогось періоду.

Якщо держава обере класичній варіант поведінки – осіб, які безпідставно отримали грошові кошти в рамках єПідтримки, очікують позови та судова тяганина.

Щодо поняття "неправомірно отриманої допомоги", такий термін може бути застосовано до допомоги, отриманої особами, які не мали права її отримувати. Наразі якогось легального визначення даного поняття немає.

Рекомендації щодо повернення 6500 грн від єПідтримки

Моя єдина порада – добровільно повернути грошові кошти, не чекаючи подання позову до суду. Бо, якщо вже позов буде подано, у випадку програшу з таких осіб додатково (окрім 6500 грн) стягнуть судовий збір у розмірі 2 684 грн.

На мій погляд, через суд довести доцільність отримання такої допомоги, якщо ви, в силу свого статусу, не мали права її отримувати, буде майже неможливо.