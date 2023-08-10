Контрабанда перемагає санкції. Як Росія модернізує свої танки західною технікою

Чутки про те, що Росія налагодила масове виробництво танків Т-80 та Т-90, дуже перебільшені, але диму без вогню не буває, констатує військовий аналітик Олександр Коваленко. Правдою є те, що Росія налагодила контрабанду західного обладнання, за допомогою якого модернізує військову техніку…

Днями було опубліковано відео, на якому зняли ешелон з танками Т-80БВМ та Т-90М "Прорив" із встановленими прицільними комплексами "Сосна-У". З цього відео було зроблено цікаві, але помилкові висновки. Наприклад, що Росія відновила виробництво танків Т-80 та Т-90.

По-перше, варто звернути увагу, що опубліковане відео було зроблено при виїзді ешелону з підприємства "Омсктрансмаш". У радянські часи цей завод справді виробляв танки Т-80, але виробництво замкненого циклу зупинилося 1998-го. І з того моменту нових танків Т-80 завод не випускав. В цей час завод ремонтує та модернізує техніку, що знімається з консервації, але можливості виробляти нові танки з нуля у нього просто технічно та технологічно немає.

По-друге. Приціл "Сосна-У" у свій час і справді замінювали на Т-80БВМ старими прицілами 1ПН96-01МТ. Причиною цього стали санкції, які не дозволили постачати тепловізори Catherine FC компанії Thales, які використовуються для виробництва не тільки прицільних комплексів "Сосна-У", а й "Эсса" та "Плисса". Зокрема, знайти власну заміну цим тепловізорам Росія також не може.

Тобто в Росії явно налагоджено контрабанду тепловізорів компанії Thales. Так само, як контрабандою в РФ йдуть багато запчастин іноземного виробництва, що застосовуються в ракетобудуванні, для створення БПЛА і не тільки.

Власне, з одного боку, слід розуміти, що це не якесь масштабне серійне виробництво танків, не потрібно перебільшувати. Але з іншого боку – Росія налагоджує контрабандні поставки, і це свідчить про те, що у протистоянні "санкції-контрабанда" перемагає друга.

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