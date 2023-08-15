Тарифи зростають і далі. Як в Україні нелегально підвищують плату за обслуговування будинків

За офіційною статистикою, в Україні зафіксовано зростання тарифів на комунальні послуги. Експерт у цій галузі Олег Попенко вивчив ці цифри і здивувався, побачивши те, чого, за ідеєю, бути не могло…

Держстат опублікував цифри щодо комуналки.

Так, за рік — з липня 2022 року по липень 2023-го — загальна вартість послуг ЖКГ стала більшою на 14,7%, свідчать дані Держстату.

Як так сталося, запитаєте ви?

За інформацією держструктури, найбільше подорожчала електроенергія — одразу на 69,7%.

На 10% зросли розцінки і на інші послуги. А саме:

прибирання сміття подорожчало на 14,3%;

утримання та ремонт житла — на 10,6%.

І, тут найцікавіше.

Оплата за утримання багатоповерхівок підвищується незаконно Фото: Flickr

Зрозуміло, чому зросло прибирання сміття. Бо це прерогатива органів місцевого самоврядування, і вони точно не захочуть витрачати бюджетні кошти на компенсацію різниці зростання тарифів на вивіз ТПВ.

А от наступна цифра, ну дуже цікава.

Це ремонт та утримання житла (беріть багатоквартирний будинок)

Як могла зрости вартість ремонту та обслуговування, коли закон чітко каже, що будь-яке рішення в БКБ приймається тільки загальними зборами співвласників, і неможливо якось по-іншому його провести.

В умовах, коли 50-60% жителів багатоквартирних будинків — це біженці та переселенці, загальні збори провести неможливо, тому зростання вартості ремонту та утримання житла в багатьох випадках проведено в незаконний спосіб. Я про це писав неодноразово.

Присилає УК від забудовника, чи Комунальна УК лист, де пише, що електроенергія зросла і ми підвищуєм вам вартість обслуговування.

І більшість співвласників це сплатить.

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