Тарифи підвищили — і де ці гроші? Чому в енергетиці, як і раніше, складна ситуація

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ПІДГОТОВКА ПЕК ДО ЗИМИ: Є ПИТННЯ

Куди пішли гроші від підвищення цін на електроенергію?

Проблему підготовки до ОЗП багато обговорюють після озвучених цифр НКРЕКП про темпи відновлення об’єктів "Укренерго" та теплової генерації після рашистських обстрілів.

Як завжди ключову роль відіграють фінанси.

На початку літа Уряд пішов на важке рішення та підняв тариф на електроенергію для населення. Для цього були серйозні причини, одна з них — це критичний фінансовий стан енергосектору, а особливо державного "Енергоатома", який на пару з "Укргідроенерго" несе на собі тягар фінансування пільгового тарифу для населення в межах покладеного на них ПСО.

Низькі тарифи призводили до того, що в енергетиці формувалися взаємні борги між усіма учасниками енергоринку. Саме тому було прийнято рішення про збільшення тарифу для населення, а через місяць були переглянуті граничні ціни на електроенергію для бізнесу, так звані прайс-кепи.

Це мало б зменшити навантаження на "Енергоатом" і залучити в енергосистему необхідні їй кошти. Проте після двох місяців дії нового тарифу для населення та місяця роботи ринку в умовах нових прайс-кепів ми бачимо, що "Енергоатом" хоч і почав отримувати більше коштів, проте його борги не зменшуються.

Знову проблемна осінь та зима? Фото: УНІАН

Заборгованість "Енергоатому" з ПСО щодо населення перед Гарпоком (гарантованим покупцем — Фокус) та постачальниками електроенергії зараз становить 27 млрд грн, а з січня розрахунки практично не здійснюються. З цієї суми близько 19 млрд грн — це кошти, які не отримав системний оператор "Укренерго" з тарифу на передачу. Ці борги впливають суттєво на стратегічне підприємство, яке серйозно постраждало від рашистських обстрілів. До того ж призводить до формування боргів перед "зеленою" генерацією, які будуть відігравати значну роль в енергобезпеці окремих регіонів.

Тому, ситуація з боргами "Енергоатому" створює фінансову кризу на ринку електроенергії, через що інші компанії не мають достатню кількість коштів для підготовки до наступного опалювального сезону.

Фактично, сьогодні "Енергоатом" є найбільш непрозорим суб’єктом на енергоринку, що "з’їдає" левову частину коштів від додаткового фінансового навантаження на споживачів (особливо населення) й не виконує норму закону щодо ПСО.

Це вже стало питанням національної безпеки, оскільки без його вирішення будь-яке підвищення цін не призведе не тільки до належної підготовки енергетики до ОЗП, але й повністю дискредитує Україну в очах міжнародних партнерів, як країну, що принципово не бажає боротися із корупцією.

Зима все ближче і вирішувати проблеми треба негайно. Тому дуже важливо, щоб енергетичний Регулятор НКРЕКП та уповноважені контролюючі органи не допустили банкрутства енергетичних компаній та проконтролювали виконання "Енергоатомом" його фінансових зобов'язань.

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