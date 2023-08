Україну не кличуть на саміт G-20. Як Індія отримує вигоду з російсько-української війни

Хінді русі бхай-бхай, або декілька слів щодо політики Індії стосовно України

З приводу слів очільника МЗС Індії щодо відмови запросити Україну на саміт через те, що, мовляв, "G20 не займається питаннями глобальної безпеки", дозволю собі невеликий екскурс в недавню історію, щодо деяких питань, які БУЛИ в порядку денному ряду самітів G20.

2013, Росія

…воєнна операція в Сирії

2015, Туреччина

… проблеми тероризму та протистояння ІДІЛ

… громадянська війна в Сирії та наплив біженців до ЄС

2018, Аргентина

… ескалація воєнного конфлікту в Україні

Тобто, різноманітні питання глобальної безпеки БУЛИ в порядку денному як мінімум трьох самітів Великої двадцятки.

На додачу, дозволю собі нагадати ще ось про що.

...З іншого боку, Індія чудово почувається і в іншому політичному оточенні Фото: China Daily

Індія — прямий конкурент України в деяких галузях, в тому числі, на ринку експорту зернових (крім того, її називають хабом різних сірих та чорних схем для обходу антиросійських санкцій, але то вже — трохи інша історія).

Звичайно, РФ їй теж конкурент, але там — "любовь с інтєрєсом", в сенсі, є дешеві природні ресурси (ціни на які ще більше впали через санкційній обмеження), принаймні, поки що, поки ці канали не перекриті.

Тому, будь-яке наше послаблення, а, головне, зменшення відповідних статей нашого експорту, там сприймають як власний шанс.

Враховуючи викладене, не дивно, якщо ніяких проривів щодо експорту українських зернових на цьому саміті не буде.

Якщо взагалі будуть якісь предметні, позитивні рішення щодо України.

Принаймні, з подачі індійських "товаришів".

Nothing personal, it's just business…

Головне, щоб наші керманичі враховували це й попередні помилки, діяли без рожевих окулярів та належним чином, спокійно, протистояли.

А не ломилися на це свято життя за будь-яку ціну, яку потім треба буде відплачувати нам всім.

Contra spem spero…

Джерело